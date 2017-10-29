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Van'da 'Terör ve hırsızlık' suçlarından aranan 6 kişi gözaltına alındı

VAN, (DHA)- VAN'da, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'hırsızlık' suçlarında haklarında 3- 12 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 6 kişi, polisin düzenlediği operasyonla  gözaltına alındı

29 Ekim 2017 18:45

VAN, (DHA)- VAN\'da, \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' ve \'hırsızlık\' suçlarında haklarında 3- 12 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 6 kişi, polisin düzenlediği operasyonla  gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamaya göre, \'Terör örgütüne üye olmak\', \'Hırsızlık\' ve \'Yaralanma\' gibi suçlardan  haklarında 3-12 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 6 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorguları tamamlanan,  E.E., M,A., F.Ç., H.A., J.D. ve C.K. nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

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