Van'da terör saldırısı, 4'ü polis en az 50 yaralı

Van'ın Beşyol mevkiinde düzenlenen bombalı araçlı saldırıda 3'ü ağır 50 kişi yaralandı. Saldırının meydana geldiği noktanın valilik binasına 200 metre uzakta olduğu, AKP il binasının da patlama noktasının yakınında bulunduğu öğrenildi.

Saldırıda yaralanan 50 kişiden 4'ünün polis, 4'ünün de İran vatandaşı olduğu belirtilirken Van Emniyet Müdürü Suat Ekici, saldırıya ilişkin olarak "AK Parti İl Binası önündeki polis noktasına bomba yüklü minibüsle saldırı düzenlendi. Saldırıda 3'ü ağır 50 kişi yaralandı" dedi. AKP Van Milletvekili Beşir Atalay, "Beşyol kavşağı önemli bir merkezdir. Demokrasi nöbetleri de orada yapılmıştır. Orada bir bomba yüklü araç, getiriliyor park ediliyor ve o patlatılıyor" diye konuştu.

CNN Türk'te canlı yayına bağlanan Doğan Haber Ajansı (DHA) muhabiri Feyat Erdemir "Van’ın merkezi yerlerinden birisi. Bayram nedeniyle yoğunluk yoktu. Van Valiliği’ne 200 metre kadar. Patlamanın olduğu noktada AK Parti İl Binası bulunuyor. Çok sayıda yaralı gördüm. Ölü konusunda bir şey söylememiz mümkün değil. Çok sayıda ambulans geldi. Çok sayıda bina etkilendi. Polis geniş güvenlik önlemleri aldı" dedi.

Bombalı araçlı saldırı

AKP'lilerin il binasında bayramın ikinci günü bayramlaşacağı öğrenildi. Patlamada ilk bilgiler 'bombalı araç' şüphesi yönünde. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

AKP'li milletvekili:

Parti binamızı koruyan polisler hedefte

AKP Van Milletvekili Burhan Kayatürk CNN Türk canlı yayınında "AK Parti il binamızı koruyan polisler muhtemelen hedef alındı. Ölü sayısını 12 olarak duydum" dedi. Daha sonra yaralı sayısının 48 olarak gerçekleştiği ortaya çıktı.

Burhan Kayatürk, partinin bayramlaşma programının gerçekleştirileceğini ifade etti.

3 belediyeye kayyım atanmıştı

Van'ın Erciş, İpekyolu ve Özalp ilçe belediyelerine dün kayyım atanmıştı.

Yayın yasağı getirildi



Radyo Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK), Başbakanlığın yazısı ile Van'daki terör saldırısına ilişkin geçici yayın yasağı getirildi.

Açıklamada şöyle dendi:

"12 Eylül 2016 tarihinde 03034 Van İli beş yol mevkiinde meydana gelen patlamanın da anılan hüküm çerçevesinde olduğu değerlendirildiğinden, söz konusu olayla ilgili olarak Başbakanlığın 12.09.2016 tarih ve 03034 sayılı yazısı ile geçici yayın yasağı getirilmesi uygun görülmüştür"

"Bayramlaşma olduğunu düşünerek saldırdılar"



AKP Van İl Başkanı Zahir Sağanda, “AK Parti Van İl Başkanlığı binamıza ve halkımıza bu aziz günde yapılan terör saldırısını lanetliyorum. Muhtemeldir ki bunlarbugün partimizde bayramlaşma olacağını ve daha çok can kaybı olmasını düşünerek bu şiddetli patlamayı gerçekleştirdiler. Birkaç gün önce de partimize yönelik bir saldırı olmuştu. Araçla saldırı olmuş. Kutsalı olmayan bu terör örgütlerinin aziz Kurban Bayramı’nda böyle bir saldırı gerçekleştirmiş olması kabul edilemez. Mücadelemiz devam edecektir” dedi.

3 partinin binası hasar gördü

Van’da, miting alanı olarak da kullanılan Beşyol Meydanı’nda meydana gelen patlamada birçok bina ve iş yeri hasar görürken, aynı bölgede bulunan AKP ile birlikte olay noktasına yaklaşık 100 metre uzaklıklıkta bulunan CHP, yolun karşı tarafında bulunan ve 60-70 metre uzaklıkta bulunan HDP binaları hasar gördü. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan Demokrasi Nöbetleri de bu alanda yapılmıştı.

"AKP binası ve polis hedef alındı"

AKP'li Beşir Atalay CNN Türk'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Burası Van’ın merkezidir. Beşyol kavşağı önemli bir merkezdir. Demokrasi nöbetleri de orada yapılmıştır. Orada bir bomba yüklü araç, getiriliyor park ediliyor ve o patlatılıyor. Ama hamd olsun o bina bizim binamız parti binamız zaten, bizim bayramlaşmamız yoktu, yarın programımız. Ama orada polis noktası vardır, önemli bir nokta. Tabi bir hedef de orası. Orada birkaç polisimiz yaralı. Bize verilen şu anda bilgi hastanelerimizde biri ağır yaralı, hayat riski taşıyan bir yaralımız var. Diğerleriyle ilgili hayat riski ifade edilmiyor. Dualarımız inşallah hayat kaybımız olmaz, yaralılarımız şifa bulur iyileşir. Hatırlanırsa kısa süre önce Van’da yine benzer bir olay olmuştu. Ona benzer bir olay olarak değerlendiriliyor. Ağır yaralanan kişinin bir sivil olduğu ifade edildi. Polislerimizden iki kişi yaralandı. Çok uzun süredir bu terör örgütü Van üzerinde çok çalışıyor. Ama Van’a sirayet edemediler. Van’da güçlü vatandaş desteği alamadılar. Vanlı bunlara karşı çok ciddi şekilde direndi. Buralarda da mahallelerde, diğer ilçelerimizde olduğu gibi yapmak istediler ama vatandaş bunlara çok ciddi tepki koydu, müsaade etmedi. Yani vatandaş, biz size oy verdik ama buna müsaade etmeyiz dedi. Bunlar hala zorluyorlar. Van insanı tabi teröre karşı çok duyarlı. Böyle ancak bomba yüklü araç vesaire ile tedirgin ediyorlar. Yoksa Van’da vatandaşın bunlara karşı desteği söz konusu değil"