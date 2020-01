Van'da tarihi silüeti bozan yurt binasına yıkım kararı!

Van'da Selçuklular'dan kalma 7 asırlık tarihi sahip olan Halime Hatun Kümbeti’nin silüetini bozan yanı başındaki yurt binası hakkında yıkım kararı çıktı. Evrensel gazetesinde yer alan habere göre, binanın aynı zamanda depremde hasar gördüğü ve risk taşıdığı da tespit edildi. Gevaş Kaykakamlığı, Van Valiliği'ne yazdığı dilekçede, "Binanın tarihi alanın silüeti bozan bir görünüm arz etmesinden dolayı ivedilikle yıkılmasını" talep etti.

Avukat Fevzi Özlüer’in girişimleri ve suç duyurusu üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, silüeti bozduğu net bir şekilde görülen yurt binasının yıkılmasına karar verildi.

1. derece arkeolojik sit alanı olan ve tarihi silüeti bozan ruhsatsız yurt binası kümbetin güneybatısına 8 yıl önce yurt binası inşa edildi. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yaptırılan bina, tarihi kümbetin dokusuna görüntü açısından zarar verdiği için büyük tepki topladı.

Bölgede yapılaşma yasağı olduğu halde, tarihi kümbetin hemen yanı başında kaçak ve ruhsatsız olarak inşa edilen yurt binasıyla ilgili Van Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, kümbetin hemen yanı başındaki binanın sit alanı dışında kaldığını öne sürerek, “Yüksekliğinin türbe silüetini fazla etkilemediği”ni belirtmişti.

Ayrıca, binanın ruhsatsız olması ve tarihi dokuya zarar vermesinin yanı sıra, depreme dayanıksız olduğu ve 2011’de Van’da yaşanan depremde hasar gördüğü de ortaya çıktı.

Gevaş Kaymakamlığı’nın 8 Haziran 2015’te Van Valiliği’ne yazdığı dilekçede şu ifadelere yer verildi: “Gevaş Çok Programlı Anadolu Lisesine ait yurt binasının 2011 yılında meydana gelen depremden dolayı hasar görmesi ve düzenlenen rapor sonucunda güçlendirilmesinin gerektiği ve güçlendirme maliyetinin yüksek olması, binanın ruhsatına ilişkin hukuki problemlerin sona erdirilmemesi, ayrıca binanın tarihi alanın silüeti bozan bir görünüm arz etmesinden dolayı, söz konusu pansiyon binası yıkılarak daha uygun bir yere pansiyon binasının 2015 yılı yatırım programına alınması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.”

Ayrıca Van Kültür Varlıklarını koruma Bölge Kurulu, Halime Hatun Türbesi’nin anıt olarak tescil edilmesine ve 1. grup yapı olarak belirlenmesine de karar verdi. Yurt binasının da olduğu alan, “Halime Hatun Kümbeti Korunma alanı” ilan edildi.

Şimdi ise gözler Valilikte. Alınan bu karar üzerine, tarihi silüeti bozan ve her an yıkılma tehlikesi taşıyan ruhsatsız binanın bir an önce yıkılması gerekiyor.