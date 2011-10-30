Van'da son bilanço: 596 ölü

T24 - Van'da dün gece meydana gelen 5,3'lük artçı kentte paniğe yol açtı. Bölgedeki artçı deprem sayısı 1400'e ulaştı. Depremde ölenlerin sayısı da 600'e yaklaştı.



Van'da bir hafta önce meydana gelen 7,2'lik depremin ardından artçılar sürüyor.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 01.24'te Çolpan merkezli 5,3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.



Yaklaşık 1 saat sonra da Van, 4,2 büyüklüğündeki bir artçı ile sarsıldı. Deprem bölgede panik yarattı. Son depremlerle birlikte bölgedeki artçı deprem sayısı 1400'e ulaştı.



Van'daki bilanço da her geçen gün ağırlaşıyor. Van'da son verilere göre, 596 kişi hayatını kaybederken, yaralı sayısı 4152'ye ulaştı. Sağ kurtarılanların sayısı da 188 oldu.

4 binada arama sürüyor



Erciş'te arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor, çalışmalar 4 ayrı binada sürüyor. Diğer yerlerde ise artık enkaz kaldırma çalışmaları başladı.



Hasar tespit sonucunnda yıkılmasına karar verilen bazı binalarda ise yıkım çalışmalarına gerekli tedbirler alındıktan sonra başlanacak.





