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Van’da soğuktan ölen 6 yaşındaki Deniz TBMM gündeminde

CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, devletin çadırlarından alamayan bir babanın dondurucu soğuğa

15 Kasım 2011 02:00


Hülya Karabağlı - T24 / ANKARA

CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, devletin çadırlarından alamayan bir babanın dondurucu soğuğa kurban verdiği 6 yaşındaki bedensel engelli Deniz’i  TBMM gündemine taşıdı.  Öztürk, Başbakan Tayyip Erdoğan’a, “ Sayın Başbakan, bedensel engelli, 6 yaşındaki Deniz Olgun'un, soğuya karşı dişini sıkamayıp, zatürre olup ölmesinden kim ya da kimler sorumludur?" dedi. 



CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Başbakan Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle verilen önergede şu sorular yer alıyor.

-Sayın Başbakan, bedensel engelli, 6 yaşındaki Deniz Olgun'un, soğuya karşı dişini sıkamayıp, zatürre olup ölmesinden kim ya da kimler sorumludur? Soğuya karşı dişini sıkamayıp zatürreden ölmesi, 6 yaşındaki bedensel engelli küçücük kız çocuğunun, kendi suçu mudur?

-Deniz Olgun'un babası, kaymakam dahil tüm ilgililere başvurup engelli hasta çocuğunun bulunduğunu söylemesine rağmen, kaymakam ve diğer ilgililer bu konuyu neden savsaklamıştır? Deniz Olgun'un ailesine neden korunaklı çadır ve diğer ihtiyaç duyduğu materyaller neden verilmemiştir?

-Deniz Olgun'un ölümünden sonra ailesinin ihtiyacı olan çadır ve diğer materyaller ailesine verilmiş midir?

-Hastaneye başvurduğu halde Deniz Olgun'un tedavisi neden yapılmamıştır? 21.yüzyılın sonunda zatürreden bir kişinin ölmesi, kabul edilebilecek bir durum mudur?

-Başta Van Valisi ve ilçe kaymakamı olmak üzere Deniz Olgun'un ölümüne neden olanlar hakkında herhangi bir işlem yapılması düşünülmekte midir?

-Sayın Başbakan, görülmüştür ki "dişinizi sıkın' demekle bu iş olmuyor. Van depremine direnen insanlarımız, tıpkı Sarıkamış'ta olduğu gibi soğuktan birer birer kırılıyor. Bu durumda Van'daki bu depremzedelerin, kışı rahat geçirmeleri neden sağlanmıyor? Bunun tedbirleri neden alınmıyor? Bu kişiler, civar ilerdeki devletin tesislerine neden yerleştirilmiyor? Bu insanların soğuktan kırılmasına neden göz yumuluyor? Devletin tesisleri ne güne duruyor? Bu konularda ne yapmayı düşünüyorsunuz?


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