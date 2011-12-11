-Van'da soğuk hava hakim VAN (A.A) - 10.12.2011 - Van'da öğlen saatlerinde başlayan ve akşam geç saatlere kadar devam kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kent merkezindeki 9 çadırkentte kalan bazı depremzede vatandaşlar, çadırların üzerinde biriken karları temizledi, bazılarıysa su alma ihtimaline karşı branda ve naylonlarla çadırlarını kapattı. Çadırkentte kalan Kamil Önceer, en büyük sıkıntının ısınma ve su olduğunu belirterek, soğuk hava nedeniyle suların donma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, ''Yetkililerimiz, bu konuda tedbir almalıdırlar. Devletimiz bizleri çadırlara yerleştirerek açıkta kalmamazı önledi ancak çadırda yaşamımızı sürdürmemiz için ısınma ve su sorunumuz çözülmeli'' dedi. Mehmet Tekin de kar yağışının durmasıyla birlikte çadırlarının zarar görmemesi için kar temizliği yaptıklarını ifade ederek, ''Çoluk çocuk çadırda yaşıyoruz. Bu yaşam alanımızın da riske girmemesi için gece saatleri olmasına karşı çalışıyoruz'' diye konuştu. Çadırkentte kalan çocuklar ise kar topu oynayarak karın keyfini doyasıya çıkardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri öğle saatlerinde başlayan kar yağışının yerini soğuk havaya bıraktığını, kentte gece hava sıcaklığının -7 derece olacağını, hissedilen sıcaklığın ise -10, -15 derece olmasının beklendiklerini belirtti. Gecenin parçalı bulutlu geçeceğini de ifade eden yetkililer, yarın kar yağışının beklenmediğin belirterek, sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olmalarını istedi. Bu arada, kentte sabah saatlerinde yoğun sisin etkili olmasının beklendiği bildirildi.