Van'da silahlı ve maskeli 6 gaspçı yakalandı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN\'da sigara taşıma aracını gasp eden silahlı ve maskeli 6 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda gasp ettikleri sigaralar ile gasp yaparken kullandıkları maske ve silah ele geçirildi.

İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir mahallesinde geçen hafta çalıştığı tekel ürünleri firmasından marketlere sigara dağıtan N.Ş., kendisini takip eden plakasız, kırmızı renkli bir araçtan inen yüzleri maskeli ve silahlı kişilerin aracının önünü kesmesiyle etkisiz hale getirildi. N.Ş. zorla araca bindirilip kulandığı araçla birlikte Bakraçlı yoluna götürüldü. Silahlı gaspçılar, burada araçta bulunan 20 bin TL değerindeki sigaraları hem de N.Ş.\'nin üzerindeki bir miktar parayı alarak kayıplara karıştı.

Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri olayla ilgili çok yönlü çalışma başlattı. Yapılan çalışma ve alınan bilgiler kapsamında gasp olayına karışan kişilerin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar sonucunda, gasp edilen sigara dağıtım aracının güzergahı çizilerek aynı bölgede ve saat aralığında seyreden tüm kırmızı renkli şüpheli araçlar üzerinde detaylı araştırma başlatıldı.

Araştırmalar sonucunda şüpheli aracın marka ve modeli tespit edilirken, aracın bir kiralama şirketine ait olduğu ve olayı gerçekleştirenlerin de farklı suçlardan kayıtları bulunan M.A., M.K, İ.S. ve Z.E. olduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Asayiş ekipleri, gaspçılara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gasp olayına karışan 4 kişi, kullandıkları araç, gasp edilen sigaralar, kar maskesi, eldiven ve 1 tabanca ile birlikte yakalayarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheli Emniyet Müdürlüğü\'ndeki ifadelerinde olayı uzun süreden bu yana planladıklarını, sigara aracının Hacıbekir mahallesinde dağıtım yaptığı günlerini tespit ettiklerini, olay günü sokak arasında aracın önünü keserek mağduru silahla etkisiz hale getirdiklerini, sürücü N.Ş.\'yi araca bindirerek ıssız bir noktaya götürdüklerini burada gasp olayını gerçekleştirdiklerini söyledi. Şüpheliler olayda kendilerine yardım eden H.K ve D.A\'nın yanlarında olduğunu anlattı. Ekipler, bu kişileri de gözaltına aldı.



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