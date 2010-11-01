-VAN'DA SİLAH, UYUŞTURUCU VE YAŞAM MALZEMESİ BULUNDU VAN (A.A) - 01.11.2010 - Van'ın Başkale ilçesi kırsalındaki bir mağarada, terör örgütü PKK'ya ait olduğu değerlendirilen silah, uyuşturucu ve yaşam malzemesi bulundu. Alınan bilgiye göre, Başkale ilçesinde arazi arama tarama faaliyetlerini sürdüren Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin İran sınırına yakın bulunan Barış köyü Yavrucak mezrası yakınlarındaki bir mağarada arama yaptı. Bombalı tuzağa karşı gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından mağarada yapılan aramada, terör örgütü PKK'ya ait olduğu değerlendirilen 1 adet piyade tüfeği, 1 kilo 180 gram baz morfin ve çok sayıda yaşam malzemesi bulundu. Jandarmanın başlattığı soruşturma sürüyor.