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Van'da sevgi evlerindeki çocuklara jandarma şefkati

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN İl Jandarma Komutanlığı, 'Dünya Çocuk Hakları günü' etkinlikleri kapsamında, kentte sevgi evlerinde kalan orta okul ve lisede okuyan 50 öğrenciyi ağırlayıp, araç ve gereçlerini tanıtıp gezdirdi

20 Kasım 2017 21:29

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN İl Jandarma Komutanlığı, \'Dünya Çocuk Hakları günü\' etkinlikleri kapsamında, kentte sevgi evlerinde kalan orta okul ve lisede okuyan 50 öğrenciyi ağırlayıp, araç ve gereçlerini tanıtıp gezdirdi. Etkinlikler kapsamında öğrenciler, ilk kez helikoptere binme fırsatı buldu.
İl Jandarma Komutanlığı, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü nedeniyle , aralarında ana okul öğrencileri\'nin de bulunduğu sevgi evlerinde kalan 50 öğrenciyi Jandarma Komutanlığında misafir etti. Jandarma çevre koruma inceleme ve trafik ekiplerinin kullandığı araç ve gereçler tanıtıldı. Zırhlı araçlara binme fırsatı da yakalayan öğrenciler, son olarak Jandarma\'nın arama kurtarma köpeği Kano\'nun gösterini ilgiyle izledi. Öğrneciler, yerde sürünüp, ilginç hareketler yapan Kano isimli köpeğe elleyip hatıra fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Ellerindeki Türk bayrakları ile gelen öğrenciler, komutanlar tarafından karşılanıp, zırhlı araçlara bindirildi. Komutanlar, zırhlı araçlara binen öğrencilere araçların özellikleri hakkında bilgi verdi.
OKULU BİTİRİP ASTSUBAY OLACAĞIM
Jandarmanın toplumsal olaylarda kullandığı Toma aracına binen Van Sağlık Meslek Lisesi öğrencisi, Deniz Toprak, yaptığı anonsta, \"Allah vatanımı, milletimi korusun. İsteyen Instagram\'da beni ekleyebilir,  hiç bir sıkıntı yok. Bir gün ben de astsubay olacağım ve buraya gelip sizler gibi çalışacağım. Çünkü vatanımı, milletimi, toprağımı korumak istiyorum.Çok şehit verdik . O yüzden bu ülkeyi yeni nesiller koruyacak\"dedi.
Jandarma Komutanlğındaki görevli komutanlar, ellerinde Türk bayrakları ile gelen öğrencilerle yakından ilgilenip hatıra fotoğraf çektirdi.
İLK KEZ HELİKOPTERE BİNDİLER
Öğrenciler Jandarma Komutanlığındaki faaliyetten sonra, Van Jandarma Filo Komutanlığına giderek, burada bekleyen helikoplerlere bindi. İlk kez helikoptere binen kimi öğrenci yanındaki cep telefon kamerasıyla selfie çekti, kimisi de helikopter pilotunun koltuğuna oturup, elindeki Türk bayrağı ile kameralara poz verdi. Van il Jandarla Alay Komutanlığı Basın Protokol Şube Müdürü  Sümeyre Karlı, öğrencilerle bol bol sohbet edip,jandarmanın araç-gerekleri hakkında bilgi verdi.
Öğrencilerin, Filo Komutanlığındaki etkinliği, komutanlarla çekilen hatıra fotoğraflarla son buldu.

FOTOĞRAFLI
 

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