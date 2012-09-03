Van'da sel: 1 ölü, 1 kayıp

Van'ın bazı köylerinde etkili olan dolu ve sağanağın ardından ev, ahır ve konteynerleri su bastı, yollar tahrip oldu. Özalp ilçesinde sel sularına kapılan 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de kayboldu.

Van- Merkeze bağlı Gendelova ve Kozluca köylerinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak ve dolunun ardından sel suları evlere, ahırlara ve depremde evleri yıkılan yurttaşların kaldığı konteynerlere doldu.

Yağışın durması ve sel sularının çekilmesiyle Gendelova köyünde yaşayan yurttaşlar, kaldıkları konteyner ve evlere dolan sel sularını ve balçığı temizlemeye başladı. Eşyaları zarar gören bazı yurttaşların ise gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Köyden geçen Van-Kapıköy demiryolundaki rayların da kullanılmaz hale geldiği, Kozluca köyü yolunun tahrip olduğu kaydedildi. Özel idare ekipleri, hasar gören yolların onarılması için çalışmalara başladı.

Kaldığı konteynere sel suları dolan Cengiz Bilkaç, aniden bastıran selin kendilerine zor anlar yaşattığını belirterek, ''Eşyalarımızı kurtaramadık, hepsi zarar gördü. Kalacak yerimiz de kalmadı. Depremden sonra köyde konteyner koyacak yer olmadığı için dere yatağına kurmuştum. Daha önce böyle bir sel yaşanmadığı için bunu hesap edememiştik'' dedi.

Erciş'te sağanak

Erciş merkez ve bazı köylerde etkili olan sağanak sonrası ilçedeki 8 mahalleyi besleyen Işıklı köyündeki içme suyu havzası hasar gördü. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yukarı Işıklı, Aşağı Işıklı, Taşkapı, Keklikova, Ergücü, Deliçay köyleri ile merkez Salihiye ve Beyazıt mahallelerinde öğleden sonra etkili olan sağanak sele yol açtı. Sel sebebiyle dere yataklarında bulunan bazı evleri su bastı, köy yolları tahrip oldu.

Altındere ile Hasanbal köylerinin ulaşımını sağlayan yol üzerinde bulunan köprü sel suları sebebiyle tahrip oldu. İlçedeki bazı mahallelerin şebeke suyu ihtiyacını karşılayan Işıklı köyündeki içme suyu havzası sel sularından zarar gördüğü için sular kesildi.

Yağışın durması ve sel sularının çekilmesiyle özel idare, karayoları ve Devlet Su İşleri ekipleri dere yatakları üzerinde tıkanan köprü ve menfezleri açmak, bozulan yolları onarmak için çalışmalara başladı.

8 mahalleye su verilmiyor

Kaymakam Barboros Baran ile Belediye Başkanı Zülfikar Arapoğlu, selin vurduğu Salihiye ve Beyazıt mahallelerinde incelemelerde bulundu. Baran, köylerde ve ilçede meydana gelen hasarla ilgili ekiplerin çalışma yaptığını söyledi.

Belediye Başkanı Arapoğlu, Işıklı köyünde zarar gören içme suyu havzası sebebiyle ilçedeki 8 mahalleye su verilemediğini belirterek, ''Ekiplerimiz çalışmalarını devam ediyor. Gece boyunca çalışmaları sürdürerek yarın vatandaşlarımıza su vermek istiyoruz. Sel sebebiyle içme suyu havzasında meydana gelen zarar yaklaşık 2 milyon liradır'' dedi.

Özalp'te sel: 1 ölü, 1 kayıp

Özalp ilçesinde sel sularına kapılan 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de kayboldu. Özalp ilçesine bağlı Savatlı, Şehittepe, Dağdeviren ve Boğazkesen köylerinde etkili olan sağanak, kısa sürede sele dönüştü.

Köylerdeki bazı ev ve ahırlar ile ekili araziler su altında kalırken, Boğazkesen köyünde sel sularına kapılan Ecevit Özbulak'ın (25) cenazesi köylüler tarafından bulundu, annesi Şiro Özbulak'ın ise kaybolduğu belirtildi.

Özalp Kaymakam Vekili Ali Canpınar, selin ardından jandarma ve arama kurtarma ekipleri ile köye ulaştıklarını belirterek, sel bölgesinde çalışma başlatıldığını söyledi.

Canpınar, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de sel sularına kapıldığı köyde bazı ev ve ahırların yıkıldığını vurgulayarak, ''Ekiplerimiz şu anda doğum hastası bir kadını kurtarmaya çalışıyor. Köydeki kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor'' dedi.

Van-Özalp karayolunun sel nedeniyle kapandığı, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.