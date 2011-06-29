Van'da şehit düşen astsubay toprağa verildi

T24

Durukan’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri törenden önce İzmir Karşıyaka İlçesi’nde oturan kayınpederi Turgut Düz’ün evinin önünden son kez geçirildi. Çocukları Doğukan ve Korcan ile sürekli ağlayan Emine Durukan, eşinin tabutuna defalarca sarıldı. Emine Durukan, eşini “Seni vatana helal etmiyorum. Allah’a emanet ediyorum. Güle güle git. Ciğerim, aşkım benim. Nasıl öldürdüler seni?” diye uğurladı.Askeri törenin düzenleneceği Bostanlı Beşikçioğlu Camisi’ne ambulansla gitmesi önerilen Emine Durukan, teklifi kabul etmedi. Cenazenin bulunduğu askeri araç hareket ederken, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları atıldı. Şehidin cenazesi, kılınan namazın ardından Kadifekale Şehitliği’nde toprağa verildi.