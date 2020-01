Van'da şehit ailelerine 'Devlet Övünç Madalyası' verildi

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN\'da 4 şehit ailesine \'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı\' verildi. Törende konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, \"Allah bu ülkenin genç fidanlarını her türlü düşmandan muhafaza etsin, devletimize ve milletimize zeval vermesin\" dedi.

Van Valiliği tarafından bir otelde düzenlenen \'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni\'ne Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ve şehit aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın şehit ailelerine ve gazilere yönelik mesajı okundu. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zorluoğlu, şehit yakınlarına ve gazilere sahip çıkmanın önemli olduğunu belirterek, \"Sizler, bu ülkenin birlik ve bütünlüğünü korumak için can veren şehitlerimizin bizlere emanetisiniz. Bu toprakların her bir karışı, bin yıl boyunca aziz şehitlerimizin kanıyla sulanmıştır. Dün Gelibolu’da, Trablusgarp\'ta, Sarıkamış\'ta istiklal mücadelesi verenleri, 120 Vanlı kahraman çocuğun destanını asla unutmayacağız. 15 Temmuz şehitlerimizi, gazilerimizi, terörle mücadele şehitlerimizi asla unutmayacağız. Aydınlık bir geleceğe koşar adım ilerlerken, şehitlerimizin aziz hatırasını daima canlı tutacağız\" diye konuştu.

Teröristlerin ve terör yandaşlarının yıllarca bölgenin kalkınmasına engel olduğunu söyleyen Vali Zorluoğlu, \"Burada bir Vanlı kardeşimin dahi huzurunu bozmaya çalışan olursa karşısında bizi bulur. Yıllarca bu bölgenin kalkınmasını istemediler. Şiddetle, kaosla, çatışmayla insanlarımızı korkuttular, sindirdiler. Şükürler olsun ki bugün o karanlık günleri geride bıraktık. Şehitlerimizin ailelerine bıraktığı en büyük şeref payesi, canları uğruna verdikleri vatan mücadelesidir. Başka hiçbir şeyle mukayese edilemeyecek bu mirası, bu milletin evlatları olarak aynı ruh ve inançla taşımaya devam edeceğiz\" dedi.

Zeytin Dalı Harekâtı\'na da değinen Vali Zorluoğlu, \"Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da siz askerleri daima başımıza taç edecek, asla yalnız bırakmayacağız. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyor, bütün şehitlerimize tekrar rahmet diliyorum. Allah bu ülkenin genç fidanlarını her türlü düşmandan muhafaza etsin, devletimize ve milletimize zeval vermesin\" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 4 şehidin öz geçmişleri okunarak, ailelerine madalya ve berat verildi.



FOTOĞRAFLI