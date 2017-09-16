Van'da resmi evrakta sahtecilik suçuna karışan 5 kişi gözaltına alındı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla düzenlenen operasyonda, aralarında merkez Tuşba İlçe Belediyesi\'nde görevli M.E.G.\'nin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatı üzerine operasyon yapan Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Van merkez ve Tuşba İlçesi\'nde operasyon düzenlendi. \'Kamu Kurumu Aracı Kılınmak Sureti ile Dolandırıcılık ve Belgede Sahtecilik\' suçuna karıştıkları tespit edilen kişilere yönelikk düzenlenen operasyonda, aralarında Tuşba İlçe Belediyesi\'nde görevli Harita Mühendisi M.E.G\'nin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

\"15 Eylül 2017 tarihinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce, Van Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında \'Kamu Kurumu Aracı Kılınmak sureti ile Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik\' suçuna ilişkin aralarında halen Tuşba Belediyesi\'nde görevli harita mühendisi M.E.G., ilimizde harita ve kadastro firmaları bulunan A.A., S.C., A.G. ve M.Y.S. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamında elde edilen veriler ve belgeler ışığında Cumhuriyet Savcılığı tarafından görevlendirilen bilirkişi tarafından dijital halde olan ve asıl paftaları gösteren kayıtlar ile Tuşba Belediyesi\'ne sunulan sahte olduğu anlaşılan paftalara üzerinde inceleme yapılmış, yapılan inceleme neticesinde, Bilirkişi tarafından, \"Van Büyükşehir Belediyesinden resmi olarak alınan Tuşba İlçe sınırlarını kapsayan kağıt formundaki resmi imar paftalarını dijital ortama aktarılması ile arşivlenmesi ve polyester paftalara çıktıların alınabilmesi için yapılan ihalenin, ihale sözleşmesi ve iş tanım kurallarını uygulamayarak resmi imar paftalarının bir kısmının gerçeğe aykırı şekilde değiştirilmiş olması suçlamasına ilişkin olarak imarsız alanları ilgili mercilerden karar alınmadan imarlı gibi gösterilmesi, park alanlarının ticaret, konut, ibadet yeri vb. vasıflarla gösterilerek ifraz edilmesi, konut imar adalarının değiştirilmesi sureti ile yol hatlarının kaydırılması, 1655 kotu altında kalan alanların rekreasyon alanı vasfından çıkarılarak yeni imar adalarının oluşturulması, Belediye Meclis kararı alınmadan yeni kitlelerin oluşturulması, usulsüz ruhsat belgesi düzenleme, usulsüz ifraz, tevhit gibi iş ve işlemlerde gerçek dışı imar durum belgesi düzenlendiği\" Şeklinde rapor tanzim edilmiştir.\"