T24 LogoT24 Logo
Gündem

Van'da resmi evrakta sahtecilik suçuna karışan 5 kişi gözaltına alındı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla düzenlenen operasyonda, aralarında merkez Tuşba İlçe Belediyesi'nde görevli M

16 Eylül 2017 17:47

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla düzenlenen operasyonda, aralarında merkez Tuşba İlçe Belediyesi\'nde görevli M.E.G.\'nin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatı üzerine operasyon yapan Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Van merkez ve Tuşba İlçesi\'nde operasyon düzenlendi. \'Kamu Kurumu Aracı Kılınmak Sureti ile Dolandırıcılık ve Belgede Sahtecilik\' suçuna karıştıkları tespit edilen kişilere yönelikk düzenlenen operasyonda, aralarında Tuşba İlçe Belediyesi\'nde görevli Harita Mühendisi M.E.G\'nin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:
\"15 Eylül 2017 tarihinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce, Van Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında \'Kamu Kurumu Aracı Kılınmak sureti ile Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik\' suçuna ilişkin aralarında halen Tuşba Belediyesi\'nde görevli harita mühendisi M.E.G., ilimizde harita ve kadastro firmaları bulunan A.A., S.C., A.G. ve M.Y.S. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamında elde edilen veriler ve belgeler ışığında Cumhuriyet Savcılığı tarafından görevlendirilen bilirkişi tarafından dijital halde olan ve asıl paftaları gösteren kayıtlar ile Tuşba Belediyesi\'ne sunulan sahte olduğu anlaşılan paftalara üzerinde inceleme yapılmış, yapılan inceleme neticesinde, Bilirkişi tarafından, \"Van Büyükşehir Belediyesinden resmi olarak alınan Tuşba İlçe sınırlarını kapsayan kağıt formundaki resmi imar paftalarını dijital ortama aktarılması ile arşivlenmesi ve polyester paftalara çıktıların alınabilmesi için yapılan ihalenin, ihale sözleşmesi ve iş tanım kurallarını uygulamayarak resmi imar paftalarının bir kısmının gerçeğe aykırı şekilde değiştirilmiş olması suçlamasına ilişkin olarak imarsız alanları ilgili mercilerden karar alınmadan imarlı gibi gösterilmesi, park alanlarının ticaret, konut, ibadet yeri vb. vasıflarla gösterilerek ifraz edilmesi, konut imar adalarının değiştirilmesi sureti ile yol hatlarının kaydırılması, 1655 kotu altında kalan alanların rekreasyon alanı vasfından çıkarılarak yeni imar adalarının oluşturulması, Belediye Meclis kararı alınmadan yeni kitlelerin oluşturulması, usulsüz ruhsat belgesi düzenleme, usulsüz ifraz, tevhit gibi iş ve işlemlerde gerçek dışı imar durum belgesi düzenlendiği\" Şeklinde rapor tanzim edilmiştir.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Orhan AŞANVAN DHA VAN Cumhuriyet BaşsavcılığıTuşbaBelediyesiCumhuriyet BaşsavcılığıVan Emniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleVanKurumu Aracı Kılınmak SuretiDolandırıcılıkBelgede Sahtecilik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24