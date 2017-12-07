Van'da polisten 2 bin 312 öğrenciye kışlık giysi ve bot

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN Emniyet Müdürlüğü, Edremit ve İpekyolu ilçelerindeki 2 okulda tespit edilen 2 bin 312 öğrenciye kışlık giysi ve bot yardımında bulundu.

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polis Şubesi ile Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, polis- öğrenci kaynaşmasını sağlamak, insanları suça ve diğer olumsuzluklara sürükleyen nedenleri ortadan kaldırmak amacıyla, ihtiyaç sahibi öğrenciler için yardım kampanyası başlattı. Polis ekipleri, bu kapsamda Edremit ilçesindeki 30 Ağustos İlk ve Ortaokulu ile İpekyolu ilçesi Tunca Uras İlk ve Ortaokulu\'nda eğitim gören 2 bin 312 öğrenciye, kışlık mont, bot, kazak, pantolon dağıttı. Polisler, daha sonra öğrencilerle fotoğraf çektirerek, sohbet etti. Polis -öğrenci kaynaşması kapsamında öğrencilere yönelik sosyal faaliyetlerin devam edeceği belirtildi.



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