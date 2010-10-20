-VAN'DA POLİS ARACINA SALDIRI VAN (A.A) - 20.10.2010 - Van'da devriye görevi yapan polis aracına, kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırganların terk ederek kaçtığı minibüste, arı kovanlarının içine gizlenmiş çok sayıda patlayıcı madde ve silah ele geçirildi. Van'ın Süphan Mahallesi'nde devriye görevini sürdüren Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, 34 AZ 1518 plakalı zırhlı araçları ile seyir halinde iken Süphan İlköğretim Okulunun arka kısmında, bir minibüsten kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Açılan ateşe anında karşılık veren Terörle Mücadele ekipleri ile saldırganlar arasında çatışma çıktı. Daha sonra saldırganlar, plakası öğrenilmeyen bir otomobille gecenin karanlığından faydalanarak kaçtı. Polis, saldırganların olay yerinde bıraktığı minibüs etrafında çevre güvenliği alarak, durumu bomba imha uzman ekiplerine bildirdi. Minibüste inceleme yapan ekipler, bagaj kısmında un, şeker ve makarna kolilerinin arasında bulunan arı kovanlarının içinde battaniyeye sarılı çok sayıda uzun namlulu silah, el bombaları, roket atar mermileri ile bomba düzenekleri buldu. Emniyet Müdürü Ayhan Falakalı da olay yerine gelerek bilgi aldı. Polis, saldırganların yakalanması için kentin giriş ve çıkışlarını kontrol altına aldı.