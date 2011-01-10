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VAN'DA POLİS ARACI KAZA YAPTI: 4 YARALI VAN (A.A)

10 Ocak 2011 15:21

-VAN'DA POLİS ARACI KAZA YAPTI: 4 YARALI VAN (A.A) - 10.01.2011 - Bitlis Emniyet Müdürlüğünde görevli polisleri taşıyan aracın şarampole yuvarlanması sonucu, 1'i emniyet amiri, 4 polis yaralandı. Alınan bilgiye göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerinde görevli polisleri taşıyan otomobil, Van merkeze bağlı Balaban köyü yakınlarında, karşı yönden gelen, sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen minibüsün hatalı sollama yapması sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, Emniyet Amiri İrfan Ceylan ile Başkomiser Mehmet Zahit Toktaş, polisler Mustafa Çağlayan ve Levent Kızıltaş yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ambulanslarıyla Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı polislerin sağlık durumunun iyi olduğu, soruşturmanın devam ettiği bildirildi. 

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