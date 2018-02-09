Van'da PKK'nın kış üstlenmesine operasyon (2)

ÇATAK\'TA MÜHİMMAT VE YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

Van\'ın Çatak İlçesi Büyükağaç Mahallesi kırsalında güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlediği operasyonda, teröristlerin kullandığı tespit edilen 4 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda 2 antitank roketatar mühimmatı, 1 roketatar sevk fişeği, 80 kilo amonyumnitratlı gübre, 16 pil, 5 metre kablo, jelikan, 2 tava, 1 çaydanlık, 2 çift ayakkabı, 1 puşi, 1 şişe sirke, 1 kesilmiş tüp parçası, çok miktarda yaşam malzemesi ile mevzi yapımında kullanılan naylon ve çuval ele geçirildi.



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