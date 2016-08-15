Van'da otopark kazısında insan kemiği çıktı

Van merkezde İki Nisan Bulvarı Çalık Sokak'ta boş bir arazide otopark yapımı için başlatılan kazı çalışmalarında toprağın altından insan kemikleri çıktı. Yurttaşların polisi aramasının ardından olay yerine gelen cinayet büro amirliği ekipleri, kazı yapılan bölgeden bir torba insan kemiği çıkardı. Buraya gelen İnsan Hakları Derneği Van Şube Başkanı Murat Melet, kazılan yerlerden çıkan insan kemiklerinin Ermenilere ait olabileceğini belirtti.

Melet, "Burada çıkan bir torba kemik emniyet birimlerince incelenmek üzere götürüldü. Biz de bu konu hakkında çalışmalarımıza başlayacağız. Yetkililer ve halkımız burada bulunan mezarlıklara saygı göstermeli ve tespit edilerek mezarlık bulunan yerlerde imar yapılması engellenmelidir" diye konuştu.

Öte yandan çevredeki yurttaşlar söz konusu bölgenin geçmişte Ermeni mezarlığı olduğunu ileri sürdü.