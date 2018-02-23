Van'da önlemler sonuç verdi: Kazalarda can kaybı azaldı

Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN\'da trafik ekiplerinin aldığı önlemler ve sıkı denetimleri sayesinde trafikte can kayıplarında ciddi bir düşüş yaşandı. Geçen yıl, 2016\'ya oranla kazalarda ölenlerin sayısında yüzde 45\'lik bir azalma oldu.

Van Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi, kazaların önlenmesi için yoğun bir çalışma yürütüyor. Bu kapsamda başlatılan \'Trafik Dedektifleri\' projesiyle 6 bin 472 öğrenciye ve toplu taşıma ile servis taşımacılığı yapan 450 sürücüye eğitim verildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, bu çalışmalar ve projelerle 2020 yılına kadar trafik kazalarının yüzde 50 oranında azaltmayı hedefliyor.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü\'nden elde edilen verilere göre, geçen yıl uygulamalar ve denetimlerde 21 bin 964 sürücüye ceza kesildi. İl genelinde 71 bin 534 araç plakasına ceza uygulanırken, alkollü araç kullanan 214 sürücü hakkında işlem yapıldı. Evrak ve diğer eksikliğinden dolayı 3 bin 506 araç ise trafikten men edildi. Denetimlerde sürücülere 22 milyon 232 bin 947 TL para cezası uygulandı.

Van genelinde 2016 yılında trafik kazalarında 31 kişi öldü, 2017 yılında ise bu sayı yüzde 45\'lik düşüşle 17\'e indi. Trafik kazalarında yaralı sayısı da 2016 yılında 2 bin 430 kişiyken, bu sayı geçen yıl 2 bin 201 kişiye düştü. Kent merkezinde 2018 yılı içerisinde ise ölümlü trafik kazası meydana gelmedi.

Konuya ilişkin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

\"Son zamanlarda gerek şehrin girişlerinde, gerek şehir merkezlerinde radarla hız denetimleri attırılmıştır. Vatandaşların mağdur olmamaları için İpekyolu Caddesi üzerinde \'Bu yolda radarla hız kontrolü yapılmaktadır\' yazılı uyarı levhaları konulmuştur. Van\'da trafik kültürünü oluşturmak ve daha huzurlu bir trafik ortamında yaşamaları için yol kullanıcılarının trafik kurallarına uymaları gerektiğini hatırlamakta yarar olduğunu düşünüyoruz\"

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