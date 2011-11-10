-Van'da okulların açılışı yeniden ertelendi ANKARA (A.A) - 10.11.2011 - Milli Eğitim Bakanlığı, Van'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bu ilde okulların açılmasının 5 Aralık 2011'e ertelendiğini bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Dinçer, Van'da saat 21.23'te meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı olduğunu söyledi. Dinçer, ''Van'da meydana gelen deprem ve artçı sarsıntılar nedeniyle Van'daki okulların açılması 5 Aralık 2011 tarihine ertelendi'' dedi. Van'da 23 Ekim'de meydana gelen ve merkez üssü Erciş olan 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından, Van'da eğitim ve öğretime bir hafta ara verilmiş, daha sonra okulların açılması 14 Kasım'a ertelenmişti.