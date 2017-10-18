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Van'da metruk binada PKK silahı ve mühimmat ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'ın İpekyolu İlçesi'nde polisin kullanılmayan bir binada yaptığı aramada, terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

18 Ekim 2017 13:13

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN\'ın İpekyolu İlçesi\'nde polisin kullanılmayan bir binada yaptığı aramada, terör örgütü PKK\'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.
Terör örgütü PKK/KCK\'nın deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Subesi ekipleri, İpekyolu İlçesi Yeni Mahallede bulunan metruk bir binada arama yaptı. Aramada 1 adet Kalaşnikof marka silah, silaha ait alev gizleyici ile bu silaha ait 330 fişek ele geçirildi. PKK\'lı teröristlere ait olduğu belirtilen malzemelerle ilgili soruşturma sürüyor.

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