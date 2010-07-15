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Yaşam

Van'da mayın patladı: 1 asker şehit...

Van'da dağlık arazide patlayan mayın bir askeri şehit ederken bir askeri yaraladı.

15 Temmuz 2010 03:00

T24 - Elazığ'da akşam saatlerinde asker taşıyan sivil bir araca düzenlenen saldırıda, bombanın erken patlaması nedeniyle bir minibüs asker adeta facianın eşiğinden dönerken, Van'da dağlık arazide PKK üyelerince döşenen mayının patlaması sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.

Askerler son anda kurtuldu

Elazığ'da atlatılan olası facia haberinden bir süre sonra, Van'dan 1 şehit haberi geldi.

Gürpınar İlçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Yalınca Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Aktaş Tepe'de sürdürdüğü arazi arama-tarama faaliyeti sırasında, terör örgütü PKK üyelerince araziye döşenen mayın patladı.

Patlamada, bir er şehit oldu, bir er de ağır yaralandı. Yaralı erin, helikopterle kaldırıldığı Van Asker Hastanesi'nde tedavi altına alındığı bildirildi.


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