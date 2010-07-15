Van'da mayın patladı: 1 asker şehit...

T24 -

Elazığ'da atlatılan olası facia haberinden bir süre sonra, Van'dan 1 şehit haberi geldi.Gürpınar İlçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Yalınca Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Aktaş Tepe'de sürdürdüğü arazi arama-tarama faaliyeti sırasında, terör örgütü PKK üyelerince araziye döşenen mayın patladı.Patlamada, bir er şehit oldu, bir er de ağır yaralandı. Yaralı erin, helikopterle kaldırıldığı Van Asker Hastanesi'nde tedavi altına alındığı bildirildi.