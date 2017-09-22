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Van'da mağaralarda teröristlere ait yaşam malzemesi bulundu

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'ın Gürpınar ve Başkale ilçeleri kırsal kesiminde jandarma ekipleri tarafından yapılan arazi arama taramasında, mağaralarda PKK'lı teröristlere ait gıda ve yaşam malzemesi bulundu

22 Eylül 2017 14:09

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN\'ın Gürpınar ve Başkale ilçeleri kırsal kesiminde jandarma ekipleri tarafından yapılan arazi arama taramasında, mağaralarda PKK\'lı teröristlere ait gıda ve yaşam malzemesi bulundu.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 19-21 Eylül 2017 tarihleri arasında Gürpınar-Arındı ve Başkale-Barış Mahalleleri kırsalında operasyon yaptı. Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 32 mağara ve sığınakta, 100 metre elektrik kablosu, 5 fünye, 2 akü, 2 şemsiye, 1 uyku tulumu, 4 battaniye, 3 pantolon 1 mont, 3 su bardağı, 3 çaydanlık, 30 pil, 1 çakmak gazı, 3 piknik tüpü, 3 çift ayakkabı, 2 tüp silikon, 1 silikon tabancası, 6 terörist kıyafeti, 2 sırt çantası, 2 jelikan bidon, 2 met, 3 paket çay, 1 diş fırçası, 1 şampuan, 3 kilogram deterjan, 5 tencere-tava, 1 takım kaşık-çatal-bıçak, 30 kilogram makarna, 15 kilogram zeytin, 10 kilogram küp şeker, 15 litre ayçiçek yağı, 10 kilogram patates, 5 kilogram soğan, 10 kilogram salça, 15 adet konserve gıda, 50 yumurta, 3 kilogram biber, ele geçirildi.

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