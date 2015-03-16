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Polis Van'da TOMA'yla liseye girdi!

Van'da dün yapılan YGS'de görevli polis araçlarının taşlandığı güvenlik kamerası görüntülerini almak için okula giden polis ve öğrenciler arasında gerginlik yaşandı

16 Mart 2015 19:45

Van'da liseden güvenlik kamerası görüntülerini almaya giden polis ile öğrenciler arasında olaylar çıktı. Polisin lise öğrencilerine çok sert müdahale ettiği olaylarda 3 öğrenci yaralanırken, çok sayıda öğrenci de polis tarafından atılan gazdan etkilerek hastaneye gönderildi.

Murat Çağlar'ın DHA'da yer alan haberine göre, olay bugün öğle saatlerinde İpekyolu İlçesi Hacıbekir Mahallesi'ndeki Vangölü Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi'nde meydana geldi. Dün yapılan YGS'de okulda görevli polis araçlarının taşlandığı güvenlik kamerası görüntülerini almak için okula giden polis ve öğrenciler arasında gerginlik yaşandı. Öğrenciler, zırhlı araçtan kendilerine küfredildiğini öne sürerek, polisle tartışmaya başladı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine polis öğrencilere gaz bombasıyla müdahale etti. Bunun üzerine bölgeye TOMA sevkedildi. Öğrencilerin taş attığı zırhlı araçlardan basınçlı su sıkılırken, polislerde gaz bombasıyla okuldaki öğrencilere müdahale etti. Olaylarda 3 öğrenci yaralandı, birçok öğrenci de gazdan etkilenerek ambulansla hastaneye götürüldü. Okulun boşaltılmasıyla olaylar son buldu.

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