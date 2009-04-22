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Yaşam

Van'da kuşkulu paket fünyeyle patlatıldı

22 Nisan 2009 01:49

Van'da Merkez Bankası şubesinin önüne bırakılan kuşkulu bir el çantası fünyeyle patlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi'ndeki Merkez Bankası şubesinin önüne bırakılan el çantasını gören güvenlik görevlileri, durumu polise bildirdiler.

Olay yerine gelen Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, caddeyi çift yönlü araç ve yaya trafiğine kapatarak güvenlik önlemleri aldılar. Bomba imha uzman ekipleri fünye bağlayarak çantayı imha ettiler.

Boş çıkan çantanın incelenmek üzere Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü, olayla ilgili bankanın güvenlik kameralarının inceleneceği öğrenildi.

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