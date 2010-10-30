-VAN'DA KÜRTÇE KONSER DÜZENLENDİ VAN (A.A) - 29.10.2010 - Cumhuriyetin ilanının 87. yıl dönümü dolayısıyla Van Valiliğince Kürtçe konser düzenlendi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, geçen yıl şarkıcı Berdan Mardini'nin sahne aldığı Cumhuriyet Şöleni'nin ardından bu yıl da şarkıcı Nilüfer Akbal, Beşyol Meydanı'nda konser verdi. Programın aynı zamanda sunuculuğunu yapan Akbal, konuşmasını yapmak üzere Vali Münir Karaloğlu'nu sahneye davet etti. Katılımcıları Kürtçe selamlayan Karaloğlu, Türk milletinin ülkede başı dik ve hür yaşamayı Cumhuriyeti kuranlara borçlu olduğunu vurgulayarak, Cumhuriyetin, demokrasi, laiklik ve sosyal hukuk devleti ilkeleriyle korunması gerektiğini belirtti. Karaloğlu'nun konuşmasının ardından Akbal, seslendirdiği Kürtçe ve Zazaca şarkılarla hayranlarının beğenisini topladı. Akbal'ın seslendirdiği şarkılardan sonra Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Metin Barlık ile yöresel sanatçılar Yusuf Sahik ve Nurhan Atmaca sahne aldı. Vanlıların, yöresel sanatçıların söylediği şarkılar eşliğinde halay çektiği şölen, valilik bahçesindeki havai fişek gösterisiyle sona erdi. Şölene AK Parti Van milletvekilleri Kayhan Türkmenoğlu ile Kerem Altun, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Hasan Demir, Vali Yardımcıları Atay Uslu ve Murat Uzunparmak, Emniyet Müdürü Ayhan Falakalı, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Van Bölge Müdürü Burhan Öztürkçü, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.