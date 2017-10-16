Van'da Kültür Sokağı açıldı

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN\'ın merkez İpekyolu Belediyesi tarafından butik sokak çalışmaları kapsamında düzenlenen Kültür Sokak, hizmete açıldı.

Daha önce ıssız, köhne bir sokak görünümünde olan \'Külktür Sokak\' belediyenin aylarca süren altyapı, ışıklandırma, kaldırım çalışmalarının ardından vatandaşların aileleri ile dinlenebileceği, zaman geçirebileceği farklı konseptte kafelerin olduğu nezih bir sokak haline dönüştürüldü.

Açılışa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Suat Ekici, Siyasi Parti Temsilcileri ile STK Başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Sokakta yapılan çalışmaları yansıtan sinevizyon gösteriminin ardından konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, hizmete açılan sokağın Van için önemli bir çalışma olduğunu söyledi. Zorluoğlu: \"Bizler valiler, kaymakamlar, başkan vekilleri olarak bu şehrin artık terör, bomba ve ölümler ile gündeme gelemsini istemiyoruz. Bu şehrin külktür, turizm, sanat, müzik ile yerel ve ulusal basında gündeme gelmesini istiyor ve bu kapsamda da çalışmalar yapıyoruz. Bu sokak ilimize çok yakışacak, şimdiden bunu çok iyi görüyoruz. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun\" dedi.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürtk ise butik sokak çalışmalarından ikincisi olan Kültür Sokağın açılışını yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından protokol tarafından açılış kurdelesi kesildi. Ardından Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, sokaktaki kafeleri gezdi, esnafla sohbet etti.

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