-Van'da konteyner kent kuralacak ERCİŞ (A.A) - 26.10.2011 - Kızılay Genel Müdürü Ömer Taşlı, ''Hem Van'da hem de Erciş'te evi yıkılan veya hasar nedeniyle yıkılacak olanlara konteyner kent kuracağız. Afet geçici barınma konutları. İnşallah 1-1,5 ay içinde vatandaşları o konutlara geçireceğiz'' dedi. Taşlı, Van'ın Erciş ilçesinde çadırkentleri gezen gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şu ana kadar Erciş'te dağıtılan ve kurulan çadır sayısının 9 bini aştığını belirten Taşlı, ''Hemen hemen her evin önünde bir çadır var. Şimdi ikinci kademe hizmetlere başlayacağız. Şeker fabrikasında lojistik merkezimizi kurduk. Bütün yardımlar buradan koordine edilip, ihtiyaç sahiplerine bir plan ve program dahilinde gidecek. Yavaş yavaş çadır içi malzemeleri ve diğer malzemeleri dağıtmaya başlayacağız'' diye konuştu. Daha önce 4. günden itibaren afet yönetiminin her şeyi kontrolü altına alacağını söylediğini belirten Taşlı, ''Daha o saatler gelmeden hemen hemen her şey kontrol altına girmeye başladı. Erciş halkıyla beraber afeti yendik. Bundan sonra Erciş halkına daha güzel hizmetler vereceğiz'' ifadelerini kullandı. Taşlı, Mevlana Evleriyle ilgili soru üzerine ise buraya Mevlana Evi düşünmediklerini, o türde üretim de yapmayacaklarını belirterek şunları kaydetti: ''2 bin 350 mevlana evi var. Bunları Van'ın köylerine dağıtıyoruz. Hem Van'da hem de Erciş'te evi yıkılan veya hasar nedeniyle yıkılacak olanlara konteyner kent kuracağız. Afet geçici barınma konutları. İnşallah 1-1,5 ay içinde vatandaşları o konutlara geçireceğiz. Bunların içinde tuvaleti, banyosu ve mutfağı var. Aile yeniden mahremiyetine kavuşacak ve sıcak bir yuvası olacak. Daha sonra da Şehircilik Bakanlığımız, TOKİ burada kalıcı konutları yapacak. Onlar da iddialılar, Simav'da olduğu gibi çok kısa sürede yapacaklar. Böylece bir daha yaşamamak üzere bu afetten kurtulacağız.'' Kızılay'ın vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşıladığını belirten Taşlı, burada 4 günde yapılanların bir rekor olduğunu söyledi. Ömer Taşlı, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Hem afet yönetiminin başındaki Ağrı ve Bitlis valilerimiz, hem kaymakamımız hep beraber bu işi başardık. Gelecek 3-4 gün içinde burada bu sorunları değil, başka sorunları tartışacağız. Geçici konut yerlerini, kalıcı konutları tartışacağız. Afet yönetimi bu seyri takip ediyor. Burada da doğru yolda, doğru yönde gidiyoruz. Sayın Başbakanımızın belirttiği üzere yanlış bilgilendirme çok. Yanlış bilgi üretip kaos oluşturmayı amaçlayanlar çok. Sayın Başbakanımız Kızılay'a ve bütün afetçilere teşekkür etmiş. Başbakanımızın bu teşekkürü bizi mutlu etti, bize yeniden güç verdi. Bütün hızımızla çalışmaya devam ediyoruz.''