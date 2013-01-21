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Van'da kentsel dönüşüme tepki!

Van'ın Erciş ilçesinde yapılan kentsel dönüşüme vatandaşlar dolandırıldıklarını söyleyerek tepki gösterdi

21 Ocak 2013 16:52

Van'ın Erciş İlçesi'nde 23 Ekim 2011 günü meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan kalıcı konutların tesliminden sonra yapılan kentsel dönüşüm porojesi, esnafın tepkisine neden oldu.

Kentsel dönüşüm adı altında borçlandırılıp dolandırıldıklarını ileri süren ilçe esnafı yetkililerden yardım bekliyor. Depremde büyük hasar gören Erçiş ilçesi’nde kentsel dönüşüm yapılacak alanların ilçenin en değerli yerleri olduğunu belirten ilçe esnafı tepkisini şöyle dile getirdi:

"Kentsel dönüşümün yapılacağı alanlar, değerli yerlerdir. Herhangi bir kentin civar mahallesinde yapılan gecekondularla karıştırmamak gerekir. Erciş için yapılacak kapsamlı kentsel dönüşüm, esnafın da görüşü alınarak yapılmalıdır. Kentsel dönüşüm için her detay vatandaşlarla paylaşılmalıdır. Vatandaşın kafasındaki tüm soru işaretleri giderilmelidir. İşin muhatapları gizli kapaklı değil şeffaf olmalılar. Vatandaşa karşı dürüst olmalıdır. Hakkı olana hakkı verilmeli ve bu projeye destek olmaları için de fikirlerine başvurulmalıdır."

Binası kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak olanlardan Yakup Özlek de şunları söyledi:

"Ben bu ilçede 30 yıllık esnafım. 6 katlı binam var üstelik yeni ve hasarsız. Bin 800 metrekare kapalı alan olan işyerime karşılık 120 ve 140 metrekare iki dükkan veriyorlar. Bodrum katı olan da var. Ayrıca da beni 173 bin lira borçlandırıyorlar. Böyle adelet olur mu? Ben bu işi kensel dönüşüm değil, kensel vurgun olarak anlıyorum.’

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