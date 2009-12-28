Van'da KCK tutuklaması, Başakşehir'de gösteri

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Başakşehir'de izinsiz gösteri

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü KCK'nın yapılandırılmasına yönelik 24 Aralık'ta Van'da gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 14 kişi, dün yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.Cumhuriyet savcılığında yaklaşık 10 saat ifade veren zanlılar, daha sonra tutuklanmaları istemiyle mahkemeye gönderildiler,Sabaha karşı biten duruşma sonunda zanlılardan M.A., E.A., K.P., F.A., M.S.G., M.A., K.C., Z.K., Y.T., T.S., R.Ö. ve C.K. tutuklandı, R.E. ile ismi henüz öğrenilmeyen bir kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Van Adalet Sarayı'nın önünde bekleyen BDP yöneticileri ile partililerin sloganlar atıp, ateş yakarak beklemeleri üzerine güvenlik önlemleri alındı.Zanlıların tutuklanmalaının ardından adliye önünde bekleyen grup, olaysız dağıldı.Başakşehir'de izinsiz gösteri yapan gruba polis müdahale etti. 3 gösterici gözaltına alındı.Bayramtepe Kıbrıs Caddesi'nde toplanan ve ellerinde terör örgütü ile örgütün elebaşını simgeleyen bez parçaları taşıyan grup, polise taş ve sopalarla saldırdı.Yollara barikat kurup ateş yakan gruba, polis müdahale etti. Göstericiler ara sokaklara kaçarlarken, 3 kişi gözaltına alındı.Bu arada Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde izinsiz gösteri düzenlendi.Karacadağ Caddesi'nde toplanıp izinsiz gösteri yapan grup, lastik yakıp terör örgütü lehine slogan attı.Polise taş ve molotofkokteyli atan grup, gözyaşartıcı gaz kullanılarak dağıtıldı.