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Yaşam

Van'da kar yağışı çadırkentleri etkiledi VAN (A.A)

11 Kasım 2011 21:47

-Van'da kar yağışı çadırkentleri etkiledi VAN (A.A) - 11.11.2011 - Van'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, çadır kentlerde kalan depremzedeleri olumsuz etkiledi.  Van'da 23 Ekim'de meydana gelen 7,2 ve 9 Kasım meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından çadır kentlere yerleştirilen depremzeler, bugün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde, bölgede gece ve sabah saatlerinde, buzlanma ve don olayı beklendiği, yağışların yarın karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam edeceği duyuruldu. 

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