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Van'da kar yağışı çadırkentleri etkiledi

Bayram Otelinin enkazı altında kalan DHA muhabirleri Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir'in kurtarılması için yürütülen çalışmaları mesai arkadaşları da izliyor.

11 Kasım 2011 02:00

T24 - Van'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, çadır kentlerde kalan depremzedeleri olumsuz etkiledi.

Van'da 23 Ekim'de meydana gelen 7,2 ve 9 Kasım meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından çadır kentlere yerleştirilen depremzeler, bugün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde, bölgede gece ve sabah saatlerinde, buzlanma ve don olayı beklendiği, yağışların yarın karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam edeceği duyuruldu.


Van'da yoğun kar yağışı altında!

Van'da, önceki gün meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından, yıkılan Bayram Otel'deki arama ve kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Ancak, ilde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ile soğuk hava, çalışmalarını olumsuz etkiliyor.

Hava şartlarının olumsuzluğuna rağmen ekipler, çalışmalarını özveriyle sürdürüyor.


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