T24 LogoT24 Logo
Gündem

Van'da kalekol protestosu ve yol kapamaya polis müdahalesi

Kalekol ve baraj yapımını protesto eden BDP'lilere ve yol kapatan PKK'lılara polis biber gazı ile müdahale etti

07 Haziran 2014 21:53

BDP Van İl Örgütü tarafından kalekol ve baraj yapımını protesto etmek amacıyla Çatak’ta Şeytan Deresine kurulan çadıra gece saatlerinde baskın yapıldı. Baskının ardından yol kesen gruba karşı güvenlik güçleri operasyon yaptı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Murat Çağlar ve Hudai Gümüş’ün haberine göre, Çatak ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Övecek Köyü yakınlarına bir grup BDP’li karakol  ve baraj inşaatını durdurmak için çadır kurup nöbet eylemi başlatırken, bu noktaya 4 kilometre uzaklıktaki Şeytan Deresi mevkiinde PKK’lılar da yolu kapatıp kimlik kontrolü yapmaya başladı.  Eylemin beşinci gününde, Çatak İlçesi’ni Siirt’e bağlayan bu yolu 3 ayrı noktada taşlarla kapatıp çevredeki 4 köyün de ulaşımını engelleyen 30 kadar PKK’lıya  bugün operasyon yapıldı.

 

Yol trafiğe açıldı

 

Sabah saatlerinde Jandarma ve Polis Özel Harekat timleri onlarca zırhlı araçla bölgeye geldi.  Havai fişek, molotofkokteyli ve taş kullanan PKK’lılara, güvenlik güçleri de tazyikli su ve gaz bombalarıyla karşılık verdi.

Çadırda eylem yapanlar da yol kapatanlara destek için gelince, güvenlik güçleri onlara da müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren operasyonla göstericiler dağıtılırken yol yeniden trafiğe açıldı ve tepelere asılan örgüt flamalarıyla afişleri güvenlik güçleri tarafından toplandı.

 

Barış sürecine destek veriyoruz

 

BDP’li Çatak Belediye Başkanı Celalettin Bartu, çadırda eylem yaparak barış sürecine destek verdiklerini söyleyerek güvenlik güçlerinin operasyon yapmasına tepki gösterdi.

Güvenlik güçlerinin gerçek mermiler kullandığını da ileri süren Bartu, "Barış sürecini sürdürmek ve burada baraj, kalekol yapımına karşı durmak için buradayız. Ben yarbay ile görüştüm. Bana dün basında yansıyan haberler olduğunu, yolun kapatıldığını, kimsenin gidip gelemediğini ve müdahalenin bu nedenle yapıldığını söyledi" dedi.

Yolun güvenlik güçlerinin gelmesiyle kapatıldığını, bunun da doğal karşılanması gerektiğini ileri süren Celalettin Bartu, "Bizim amacımız insanların güvenliğini sağlamaktır. Biz bu tür olayları kınıyoruz. Bir daha olamamasını diliyoruz. Ama olursa çok daha kötü sonuçlar vereceğini düşünüyoruz. Sonuna kadar eylemimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

ETİKETLER

vançatakkalekol

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24