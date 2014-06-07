Van'da kalekol protestosu ve yol kapamaya polis müdahalesi

BDP Van İl Örgütü tarafından kalekol ve baraj yapımını protesto etmek amacıyla Çatak’ta Şeytan Deresine kurulan çadıra gece saatlerinde baskın yapıldı. Baskının ardından yol kesen gruba karşı güvenlik güçleri operasyon yaptı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Murat Çağlar ve Hudai Gümüş’ün haberine göre, Çatak ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Övecek Köyü yakınlarına bir grup BDP’li karakol ve baraj inşaatını durdurmak için çadır kurup nöbet eylemi başlatırken, bu noktaya 4 kilometre uzaklıktaki Şeytan Deresi mevkiinde PKK’lılar da yolu kapatıp kimlik kontrolü yapmaya başladı. Eylemin beşinci gününde, Çatak İlçesi’ni Siirt’e bağlayan bu yolu 3 ayrı noktada taşlarla kapatıp çevredeki 4 köyün de ulaşımını engelleyen 30 kadar PKK’lıya bugün operasyon yapıldı.

Yol trafiğe açıldı

Sabah saatlerinde Jandarma ve Polis Özel Harekat timleri onlarca zırhlı araçla bölgeye geldi. Havai fişek, molotofkokteyli ve taş kullanan PKK’lılara, güvenlik güçleri de tazyikli su ve gaz bombalarıyla karşılık verdi.

Çadırda eylem yapanlar da yol kapatanlara destek için gelince, güvenlik güçleri onlara da müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren operasyonla göstericiler dağıtılırken yol yeniden trafiğe açıldı ve tepelere asılan örgüt flamalarıyla afişleri güvenlik güçleri tarafından toplandı.

Barış sürecine destek veriyoruz

BDP’li Çatak Belediye Başkanı Celalettin Bartu, çadırda eylem yaparak barış sürecine destek verdiklerini söyleyerek güvenlik güçlerinin operasyon yapmasına tepki gösterdi.

Güvenlik güçlerinin gerçek mermiler kullandığını da ileri süren Bartu, "Barış sürecini sürdürmek ve burada baraj, kalekol yapımına karşı durmak için buradayız. Ben yarbay ile görüştüm. Bana dün basında yansıyan haberler olduğunu, yolun kapatıldığını, kimsenin gidip gelemediğini ve müdahalenin bu nedenle yapıldığını söyledi" dedi.

Yolun güvenlik güçlerinin gelmesiyle kapatıldığını, bunun da doğal karşılanması gerektiğini ileri süren Celalettin Bartu, "Bizim amacımız insanların güvenliğini sağlamaktır. Biz bu tür olayları kınıyoruz. Bir daha olamamasını diliyoruz. Ama olursa çok daha kötü sonuçlar vereceğini düşünüyoruz. Sonuna kadar eylemimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.