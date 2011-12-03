'Van'da kadınlar çadırdan atılıyor, şiddet görüyor!'

T24 - Van Kadın Derneği Zozan Özgökçe, Van'daki kadınların şiddet gördüğünü söyledi. Özgökçe'nin sözlerini köşesine taşıyan Ayşe Böhürler, "Deprem yaşamak, evsiz kalmak, kayıplar vermek erkekleri şiddet alışkanlıklarından vazgeçirmiyor. Kadınlara özel "sığınma çadırı, konteynırı" oluşturmak zor değil" dedi.



Böhürler'in Yeni Şafak gazetesinde "Van / Kadın" başlığı ile yayımlanan bugünkü (3 Aralık 2011) yazısı şöyle:



Van Kadın Derneği Başkanı Zozan Özgökçe çadırlarda şiddet gören kadınların sayısında artış olduğunu söylüyor. Dayak atıp kadınları çadırlardan dışarıya soğuya atanlar arasında; koca, ağabey, baba, kayınpeder gibi her tür erkeklik rolünü temsil edenler var. Anlaşılan o ki erkekler öfkelerini yine kadınlar üzerinden gidermeye çalışıyorlar.



Bu elbette sadece Van'a özgü bir durum değil. Filistin'de kamplarda çalışan kadın örgütlerinin hazırladığı raporlarda da benzer sonuçlar çıkmıştı. Araştırmalar böyle zamanlarda erkeklerin kadınlara uyguladığı şiddettin arttığını gösteriyor.



Travma oluşturacak kadar büyük acıların, çatışmaların yaşandığı toplumlarda kadınların yaşadıklarına bir de erkek şiddeti ne yazık ki bonus travma olarak ekleniyor.



Deprem yaşamak, evsiz kalmak, kayıplar vermek erkekleri şiddet alışkanlıklarından vazgeçirmiyor. Hayattakilerin değerinin daha çok bilinmesi gereken zamanlarda, ses geçiren çadırlarda pervasızca kadınların şiddete uğramaları bu konuda üzülmenin ötesinde çareler bulmamız gerektiğini gösteriyor.



Kadınlara özel "sığınma çadırı, konteynırı" oluşturmak zor değil. Ancak erkekleri şiddet içeren davranışlarını değiştirmek, onlara öfke kontrolünü öğretmek pek kolay görünmüyor.



Kadını bu noktada koruyan mevcut yasalar uygulamaya hızla yansımalı. Savcıların konuya gereken önemi gösterip yasaları örnek teşkil edecek şekilde uygulamasını bekliyoruz.



Van'dan gönderilen ihtiyaç listelerinde yer almayan bir durumu da yine Zozan yazıyor. Hasar tespiti yapılan ve boşaltılmasına karar verilen binalarda kalan dul, çocuklu, kimsesiz kadınların durumu. "Bir gün-hafta içinde boşaltın" talimatını alan bu kadınlar nereye gidecekler?



Sahi bu arada, sahada seslerini duyamadığımız muhafazakâr kadınların sivil kuruluşları ne yapıyorlar? Hiç seslerini duymuyoruz. Huuu bacılar!!!





