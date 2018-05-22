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Van'da kaçak avlanan 400 kilo inci kefali dereye bırakıldı

MURADİYE (Van), (DHA)- VAN'ın Muradiye ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, bir araç içerisinde kaçak avlanmış, 400 kilosu canlı olmak üzere 700 kilo inci kefali ele geçirildi

22 Mayıs 2018 22:18

MURADİYE (Van), (DHA)- VAN\'ın Muradiye ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, bir araç içerisinde kaçak avlanmış, 400 kilosu canlı olmak üzere 700 kilo inci kefali ele geçirildi. Canlı balıklar jandarma tarafından tekrar dereye geri bırakıldı.
Van Gölü\'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalinin neslinin korumaya alınması için 15 Nisan-15 Temmuz günlerinde uygulanan av yasağı sürerken, kaçak avlananlara karşı da jandarmanın denetimleri devam ediyor. Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezindeki Yalındüz Mahallesi sınırlarında yaptıkları kontrollerde, Abdullah D. yönetimindeki 16 TAC 98 plakalı araçta bidonlar içerisinde 400 kilosu canlı olmak üzere 700 kilo inci kefali ile 20 metre serpme ağ ele geçirdi.
Araç sürücüsü Abdullah D.\'ye 1322 TL idari, araca ise 2 bin 110 TL trafik para cezası kesildi. Araç 15 gün trafikten men edilirken, 300 kilo ölü balık ise İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bölgede kaçak avlananlara yönelik denetimlerin sürdürüldüğü belirtildi.

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