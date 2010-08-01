-VAN'DA İZİNSİZ GÖSTERİ VAN (A.A) - 01.08.2010 - Van'da, Barış ve Demokrasi Partisinin (BDP) düzenlediği mitingin ardından yürüyüşe geçen bir grup, caddede güvenlik önlemi alan polise, önce ses bombası ardından taş ve molotofkokteyli ile saldırdı. 12 Eylülde yapılacak referandum çalışmaları kapsamında BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Van'a geldi. Beşyol mevkisinde toplanan kalabalığa seslenen Demirtaş, AK Parti'nin hazırladığı Anayasa değişiklik paketinin içeriğinin boş olduğunu öne sürerek, halkın, 12 Eylülde sandık başına gitmeyerek, referandumu boykot etmesi gerektiğini savundu. Yaklaşık bir saat süren mitingin ardından alanda toplanan kalabalık, yürüyüşe geçti. Beşyol mevkisinden Soydan Kavşağı'na doğru yürüyen kalabalıktan bir kişi, caddede güvenlik önlemi alan polis ekiplerine yönelik ses bombası attı. Yakalanan göstericinin üzerinde bir ses bombası ve havai fişek ele geçirildi. Daha sonra polise taş, molotofkokteyli ve havai fişeklerle saldıran gruba, basınçlı su ve biber gazı ile müdahalede bulundu. Ara sokaklara dağılan ve caddedeki iş yerlerinin camlarını taşlayan göstericiler, ateş yakarak, yollara barikat kurdu. Bu arada, gösteriler sırasında bahçe duvarına çıkarak, kaçmaya çalışan bir çocuk, polisin müdahalesiyle aşağı düştü. Baygınlık geçiren çocuk, vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Gösteriler ara sokaklarda devam ediyor.