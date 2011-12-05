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Van'da iş makinesi kullanan operatör enkaz altında kaldı

Van'ın Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde depremde hasar gören 6 katlı bir bina yıkım sırasında çöktü. İş makinesini kullanan operatör enkaz altında kaldı.

05 Aralık 2011 02:00


T24 - Van'ın Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde depremde hasar gören 6 katlı bir bina yıkım sırasında çöktü. İş makinesini kullanan operatör enkaz altında kaldı.


Van'da 23 Ekim’de meydana gelen Richter ölçeğine göre, 7.2 ve 9 Kasım’daki 5.6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar gören 6 katlı binanın yıkım çalışması sırasında, iş makinesini kullanan 37 yaşındaki operatör Recep Gezen enkaz altında kaldı. Olay, 14.30 sıralarında Van’ın Abdurrahman Gazi Mahallesi’nde bulunan 6 katlı bir binada meydana geldi.


Radikal gazetesinde yer alan habere göre, yıkım kararı alınan binayı yıkmak için çalışma yapan kepçe operatörü Recep Gezen, bir anda yıkılan binanın altında kaldı. Çevrede bulunanların haber vermesi üzerine çok sayıda polis ve kurtarma ekibi gönderildi. Kepçe operatörünün kurtarılması için çalışmalar sürüyor.


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