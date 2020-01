Van'da ilk iddianame tamamlandı

Van depremiyle ilgili ilk iddianame tamamlandı. Bayram Oteli'nin sahibi için 22 yıl 6 ay hapis cezası istendi. Yıkılan her bina için ayrı soruşturma yapılıyor.

Zaman gazetesinden Yakup Çetin'in haberine göre, Van 'da yıkılan her bina için ayrı ayrı yürütülen soruşturmalar sürerken, Bayram Oteli iddianamesi tamamlandı. Van Başsavcılığı'nın hazırladığı ilk iddianamede yer alan teknik rapor ise yüzlerce can kaybının sebebini ortaya çıkardı: "Yıkılan binalar projesiz. Projesi olanların altında ise imza yok. Belediye bu binalara ruhsat vermiş." Van ile Erciş merkezini vuran depremlerin ardından yıkılan her bina için ayrı ayrı başlatılan soruşturmalar kapsamında ilk iddianame hazırlandı. 25 kişinin hayatını kaybettiği Bayram Oteli'nin sahibi Tevfik Bayram hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek' suçlamasıyla 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Soruşturmada büyük mesafe kateden Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ne hazırlattığı ve ilk iddianameye giren raporda ise Van depremine ilişkin çarpıcı tespitler yer aldı. Rapora göre, örneğin Erciş 'te onlarca insana mezar olan Sevgi Apartmanı, plan ve proje olmadan inşa edilmiş. 45 kişinin beton bloklar altında can verdiği İrfan Dağ'a ait 7 katlı binanın projesi var, ancak projenin altında imza yok. Olayın en vahim tarafı ise kim tarafından hazırlandığı belli olmayan bu projelere belediyenin ruhsat vermesi. 30 sayfadan oluşan teknik raporda sıralanan ihmaller bununla da sınırlı değil. Yıkılan binalarda donanım yetersizliği, kalitesiz malzeme kullanımı ve denetim eksikliği tespit edildi. 1. derecede deprem bölgesi standartlarının çok altında yapılan inşaatlar faciaya davetiye çıkardı.

Savcılığın, önümüzdeki günlerde bina sahipleri ile bu apartmanlara ruhsat veren belediye yetkililerinin de aralarında olduğu çok sayıda kişiyi şüpheli sıfatıyla ifadeye çağıracağı öğrenildi.

Van 'ın Erciş ilçesinde 23 Ekim'deki depremde yıkılan ve yüze yakın insana mezar olan müteahhit Salih Ölmez'e ait Sevgi Apartmanı ile müteahhit İrfan Dağ'a ait Dağ Apartmanı'nın bilirkişi raporları tamamlandı. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi'nin 9 ayda tamamladığı teknik raporlara yansıyan en ilginç detay Salih Ölmez'e ait 2001 (ruhsat tarihi) yılında yapılan binanın plan ve projesinin olmaması. Ruhsat tarihi 2003 olan İrfan Dağ'a ait ve 45 kişiye mezar olan apartmanın projesi var ancak projede herhangi bir imza bulunmuyor. 7 katlı binaya ait projeyi kimin hazırladığı bilinmiyor. Ancak Erciş Belediyesi, projesi olamayan bu yapılara ruhsat vermiş. KTÜ'nün hazırladığı teknik rapora göre, belediyenin İmar Kanunu'na aykırı bir şekilde bu binalara ruhsat verdiği vurgulandı. Binadan alınan numunelerin sonuçları da ürkütücü. Yaklaşık 30 sayfadan oluşan teknik raporda yıkılan binalarda 'donanım yetersizliği, kalitesiz ve eksik malzeme kullanımı ve denetim eksikliğinin' faciaya davetiye çıkardığı vurgulandı. Yıkılan binalarda 1. dereceden deprem bölgesi olduğu ve standartlarının çok altında yapıldığı ifade edildi.

KTÜ'nün 9 ayda hazırladığı raporlarda ihmaller ve muhatabı olan kurumlar sıralandı. Kişi ismine yer verilmedi. Erciş 'teki depremde ölümler daha çok 65 binada yaşandı. Savcılık 82 bina için teknik rapor talep etmişti. 82 rapordan aralarında Sevgi ve Dağ apartmanlarının da olduğu 50 binaya ait teknik rapor tamamlanarak savcılığa gönderildi. Her bina için ayrı soruşturma yürüten Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı, bilirkişiye ikinci bir rapor daha hazırlattı. KTÜ tarafından hazırlanan teknik rapor ışığında aralarında bina sahipleri, ruhsat veren belediye yetkilileri, ruhsatı onaylayanlar, inceleyen mühendisler tek tek belirlendi. Bu kişiler hakkında kusur raporu düzenlendi. Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu kişileri önümüzdeki günlerde ifadeye çağırması bekleniyor.

Bayram Oteli'nin sahibine 22 yıl 6 ay istendi

Van 'da 9 Kasım 2011 tarihinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 25 kişinin hayatını kaybettiği Bayram Oteli'nin sahibi Tevfik Bayram'ın tutuklandığı soruşturmanın iddianamesi tamamlandı. Savcı, Bayram için bilinçli taksirle adam öldürme suçlamasıyla 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istedi. Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Nuri Güler'in onayladığı iddianame Van Ağır Ceza Mahkemesi 'ne gönderildi. 9 Kasım'da meydana gelen ikinci depremde Van 'da 7 bina yıkıldı. Savcılık, her bina için ayrı bir soruşturma yürütüyor.

Bayram Oteli iddianamesinde Van 'da meydana gelen deprem sonrası aralarında gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda kişinin kaldığı otelin Erciş 'teki depremin ardından herhangi bir incelemeye tabi tutulmadığı ortaya çıktı. Yaşanan ikinci deprem sonrası otel sahibi binalarının sağlam olduğu yönünde rapor aldıklarını iddia etmişti. Soruşturmayı derinleştiren savcılık, depremde yıkılan bir diğer otel olan Aslan Otel hakkında Erciş 'te meydana gelen depremin ardından rapor hazırlandığını tespit etti. Ancak bu raporun tek başına otelin açık tutulmasına dayanak oluşturamayacağı vurgulandı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı Bayram Oteli iddianamesinde KTÜ Mühendislik Fakültesi hocaları tarafından hazırlanan rapora geniş yer verdi. Otel sahibinin meydana gelen deprem sonrasında oteli herhangi bir incelemeye tabi tutmadan müşteri alarak oteli açık tuttuğu kaydedildi. Ağır hasarlı olan binanın kullanılmasının faciaya davetiye çıkardığı ifade edildi.

Diğer soruşturma son aşamada

Erciş 'te yaşanan 7,2 büyüklüğündeki depremden 17 gün sonra bu kez 9 Kasım 2011'de Van 5,6 ile sarsılmıştı. İkinci depremde yıkılan Bayram Oteli'nde aralarında gazetecilerin de bulunduğu 25 kişi hayatını kaybetmişti. Otel sahibi Tevfik Bayram'ın tutuklandığı soruşturma kapsamında hazırlanan ilk iddianame, Van Ağır Ceza Mahkemesi 'ne gönderildi. Savcılık, Van 'daki ikinci depremde yıkılan 7 bina için ayrı ayrı soruşturma yürütüyor. Edinilen bilgilere göre, diğer soruşturmalar da bitme aşamasına geldi.