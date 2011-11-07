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Van'da iki artçı sarsıntı meydana geldi

Van'da, 18 dakika arayla merkez üssü Karagündüz köyü olan 4,7 ve 4,3 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı kaydedildi.

07 Kasım 2011 02:00

 
T24 - Van'da, 18 dakika arayla merkez üssü Karagündüz köyü olan 4,7 ve 4,3 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı kaydedildi.


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, saat 17.53'te merkez üssü Van'ın Erçek beldesine bağlı Karagündüz köyü olan 4,7 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi.


İlk sarsıntıdan yaklaşık 18 dakika sonra da saat 18.11'de 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.


Karagündüz köyü muhtarı Özer Polater, AA muhabirine yaptığı açıklamada, artçı sarsıntıların köyde kısa süreli korku ve paniğe yol açtığını belirterek, Van'da 23 Ekim'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören köydeki bazı evlerin, artçı sarsıntıların etkisiyle yıkıldığını söyledi.


Polater, evlerin ağır hasarlı olması nedeniyle boş olduğunu, bu nedenle de can kaybı yaşanmadığını bildirdi.


Kriz merkezi yetkilileri de Van merkez ve Erciş ilçesinde de hissedilen artçı sarsıntıların, ilk belirlemelere göre iki kentteki ağır hasarlı binalarda herhangi bir çökmeye neden olmadığını bildirdi.


Öte yandan, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Van merkezde meydana gelen artçı iki depremin de 4,5 büyüklüğünde olduğu bildirildi.






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