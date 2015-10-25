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Van'da HDP imzasıyla sahte bildiri

"Biz bildirilerimizi basına açık dağıtırız, gizli dağıtmayız"

25 Ekim 2015 23:24

Van'ın Erciş ilçesinde HDP Van İl Örgütü imzalı bildiriler dağıtıldı. "Zorunlu din dersini kaldırmak için oylar HDP'ye" yazan bildirilere ilişkin olarak HDP Van İl Teşkilatı Üyesi Nemci Kalcık, "Biz bildirilerimizi basına açık dağıtırız. Gizli dağıtmayız. Manipüle için yapılmıştır" dedi.

Bugün'de yer alan habere göre, beyaz renkli Fiat marka araç ve bisikletlerle dağıtıldığı belirtilen bildirilerde, "Diyaneti kapatmak için oylar HDP'ye", "Zorunlu din dersini kaldırmak için oylar HDP'ye", "Eşcinsellere özgürlük için oylar HDP'ye", "Erkekler birbirleri ile evlenebilsin diye oylar HDP'ye", "Müslümanların kıblesi Kabe ise HDP'lilerin kıblesi Taksim'dir diyebilmek için oylar HDP'ye" şeklindeki ifadeleri yer aldı. 

Erciş Belediyesi temizlik işçisi Zafer Yiğit, gece temizlik yaptığı sırada bisikletli ve beyaz araçlı kişiler tarafından bildirilerin dağıtıldığını gördüğünü belirterek, "Ben önce bildirilerin HDP'nin olduğunu düşündüm. Çünkü baktığında aynı HDP'nin bildirileri gibi duruyorlardı. Aldım arkasına baktım çirkin ifadeler vardı. Bunun üzerine bunun bir sahtekârlık olduğunu anladım ve toplayarak HDP'ye getirdim" şeklinde konuştu.

Konuyla açıklama yapan HDP Van il teşkilatı üyesi Nemci Kalcık, kendi partilerini yıpratmak için yapıldığını savunarak, şunları kaydetti:

“Biz zaten bildirilerimizi basına açık dağıtırız. Gizli dağıtmayız. Manipüle için yapılmıştır. 7 Haziran seçimlerine de bir akşam kala yine yapıldı. Biz topladık. Hatta dağıtanları yakalayıp emniyete verdik ama ortaya bir şey çıkmadı. Bizim yaptığımız bütün açıklamalarımız basına kamuoyuna açıktır. Geçen seçim öncesinde de AKP yandaşları yapmıştı. Bu seferde AKP ve yandaşları yapmıştır. Burada başka rakibimiz yok. Buradaki rakibimiz AKP’dir. AKP bizi yıpratmak için bize ait olmayan broşürleri dağıtarak, HDP’yi yıpratmak istiyor. Kamuoyu da bunu bilsin. Bunu AKP yapıyor. Nasıl yılda 7 sefer sınır kapısını açıyorsalar, bizim hakkımızda basın bildirisi dağıtabilecek güçteler. Emniyet onların arkasında, hatta YSK onların arkasında.”  
 

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