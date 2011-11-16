-Van'da hasar görmeyen tek kamu binası VAN (A.A) - 16.11.2011 - Deprem tekniğine uygun olarak yapılan ve Van'daki depremlerde hasar almayan tek bina olan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü binası, deprem organizasyonunun kalbini oluşturuyor. Bina, Van'daki bütün kamu kuruluşlarından temsilciler ve Türkiye'nin değişik yerlerinden arama kurtarma ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri ile Türk Kızılayı görevlilerine ev sahipliği yapıyor. Yetkililerden alınan bilgiye göre, 50 dönümlük bir arazi üzerine kurulu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü kompleksinde, 25 dairelik lojman, yüzme havuzu, spor salonu, garajlar, değişik büyüklüklerdeki depolar, 30 kişilik yatakhane, eğitim dershaneleri, kriz merkezi, konferans salonu, 24 saat çalışan santral, köpek eğitim merkezi, helikopter pisti, konteynır alanı, yemekhane, kafeterya ve revir bulunuyor. Van Valisi Münir Karaloğlu'nun, şehirdeki deprem faaliyetlerini yönlendirdiği ve organize ettiği karargah konumundaki merkezde, Van'daki bütün kamu kuruluşları ile çeşitli bakanlıklar ve kurumlardan temsilciler, Türkiye'nin değişik yerlerinden arama kurtarma ve AFAD ekipleri ile Türk Kızılayı görevlilerinden oluşan yaklaşık 500 kişi görev alıyor. Normal şartlarda, 78 arama kurtarma teknisyeninin görev yaptığı merkezde, deprem sonrasında Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen teknisyenlerle birlikte bu rakam 250'ye çıktı. Dünya ve Türkiye'nin çeşitli basın kuruluşlarından gazetecilere de güvenli bir çalışma ve barınma ortamının sağlandığı merkezde, arama ve kurtarma faaliyetlerinde kullanılacak son teknoloji ürünü araç ve gereçler var. Yetkililer, deprem tekniğine uygun bir şekilde, tamamen çelik konstrüksiyon üzerine yapılan merkezin, şiddetli depremlere dayanıklı olduğunu belirtti. Türkiye'de deprem riski bulunan 11 ilde bu tür merkezlerin bulunduğunu ifade eden yetkililer, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin ise bütün illerde yer aldığını söyledi.