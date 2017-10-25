Van'da güvenlik zirvesi

Behçet DALMAZ- Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Van’da 6 il valisi, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarının katıldığı \'Van Güvenlik ve Terörle Mücadele\' toplantısına katıldı.

İçişleri Bakanı Soylu, bugün sabah saatlerinde özel uçakla Van Ferit Melen Havalimanı\'na indi. Havaalanında Van Valisi Murat Zorluoğlu ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Soylu, daha sonra Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı\'nda bölge calilerinin katıldığı \'Van Güvenlik ve Terörle Mücadele\' toplantısına katıldı. Van Valisi Murat Zorluoğlu, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Siirt Valisi Ali Fuat Atik ile Şırnak Valisi Mehmet Aktaş’ın katıldığı toplantı öncesi basın mensuplarının kısa bir görüntü ve fotoğraf alınması ardından, toplantı basına kapalı yapıldı.

Toplantıda, bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin yürüttüğü terörle mücadele konularının ağırlıklı olarak gündeme alınacağı belirtildi.

İçişleri Bakanı Soylu’ya, Jandarma Asayiş Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Selami Altonok, bölgedeki Jandarma Komutanları ve Emniyet Müdürleri de eşlik ediyor.



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