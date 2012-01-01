-Van'da güçlendirme projesi yapana 15 bin TL kredi VAN (A.A) - 01.01.2012 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, ''Orta hasarlı konutlarla ilgili üniversitelerimizin teknik elemanlarının yapacakları yeni incelemenin ardından orta hasarlı grubunda kalan konutlar için vatandaşlardan güçlendirme yapmalarını isteyeceğiz. Güçlendirme projesini yapan vatandaşlara 2 yıl ödemesiz, 10 yıl faizsiz 15 bin Türk lirası kredi vereceğiz'' dedi. Başbakan Yardımcısı Atalay, Van'daki temaslarının ardından valilik binasında basın toplantı düzenleyerek, depremden sonra yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Depremden sonra hem geçici barınma hem de kalıcı konutların inşaatların hızlı gitmesi yönünde bir değerlendirme ve denetlenme içinde olduklarını ifade eden Atalay, müteahhitlerin kar ve kış şartlarına rağmen inşaat tekniklerindeki yeni gelişmelerle birlikte çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Geçici barınmada çadırlarla ilgili safhadan konteyner safhasına büyük oranda geçtiklerini anlatan Atalay, şunları kaydetti: ''Van'a şimdiye kadar 17 bin konteyner ulaştı. Bunlardan 6 bin 316'sı köylere kuruldu ve vatandaşlar içlerine yerleşti. Erciş'e ise 5 bin konteynerin tamamı ulaştı ve hepsi yerleştirildi. Bunların bağlantılarının tamamlanması ve vatandaşların taşınması için birkaç güne ihtiyaç var. Van'da ise 9 Kasım'daki depremden sonra konteyner ihtiyacı 6 binden 12 bin 500'e çıktı. Çünkü ikinci depremde ağrı hasarlı bina sayısı arttı. Şimdi Van merkezde 21 ayrı yerde konteyner kent kuruluyor. Bu konteyner kent, su, kanalizasyon ve elektrik gibi alt yapılarıyla çok ciddi çalışmadır. Bugün ziyaret ettiğimiz konteyner kentte yaklaşık 4 bin nüfus yaşıyor. Bu bir çok küçük ilçenin nüfusundan fazladır. Isınma, banyo, tuvalet ve mutfak imkanları gibi konteyner çadıra göre çok daha rahat. 18 Ocak'ta tamamlanacak konteyner kentlerde vatandaşlar ve çocukları için sosyal ortamlar oluşturulacak.'' Erciş ve köylerde kesin hasar tespit çalışmalarının daha önce tamamlanarak askıya çıktığını hatırlatan Atalay, Van merkezde ise 27 Aralık'ta askıya çıkan listenin 1 aylık itiraz sürecinin ardından yaklaşık 400 kişilik teknik ekibin yapacağı yeni bir incelemenin ardından kesin hak sahipliliğin ortaya çıkacağını vurguladı. Kesin hasar tespitinin ardından yıkık ve ağır hasarlı konutların tamamının TOKİ tarafından yapılacağını dile getiren Atalay, hem köylerde hem Van ve Erciş yapılacak konutlarla ilgili 2 yıl ödemesiz ve sonraki sonraki 20 yıl vade farkı uygulanmaksızın küçük taksitlendirmelerin yapılacağını bildirdi. Yıkık ve ağır hasarlı iş yerleri için farklı bir çalışma yapacaklarını dile getiren Atalay, şöyle devam etti: ''Burada daha önce başka illerde meydana gelen depremler sonrası tecrübelerimiz var. Oralarda yıkılan ve ağır hasarlı olan iş yerlerinin yerine toplu iş yerleri yapılmıştı. Ama iş sahipleri buralara yerleşmediler. Birçok yer boş kaldı. Bu sebeple hem Van hem de Erciş'te yıkılan ve ağır hasarlı iş yerlerinin sahipleriyle bir çalışma yapıyoruz. Bir araya gelip kendileri yaparlarsa biz onlara kredilendirme yapacağız ya da TOKİ kanalıyla iş yerlerini biz yapacağız. İş yerlerinde konutlarda olduğu gibi 2 yıl ödemesiz, uzun ödeme sürelerinde borçlandıracağız.'' Kesin hasar tespit çalışmalarında itiraz sürecinin tamamlanmasının ardından orta hasarlı grubunda kalan konutların bir kere daha incelenmesi için İstanbul Teknik, Yıldız Teknik ve Sakarya üniversiteleriyle bir anlaşma yaptıklarını ifade eden Atalay, ''Ağır hasarlıları yıkıyoruz ama orta hasarlılar için güçlendirme gerekiyor onun için emin olmak gerekiyor. İkinci bir denetimi doğrusu garanti bir yol olarak gördük. Orta hasarlı konutlarla ilgili üniversitelerimizin teknik elemanlarının yapacakları yeni incelemenin ardından orta hasarlı grubunda kalan konutlar için vatandaşlardan güçlendirme yapmalarını isteyeceğiz. Güçlendirme projesini yapan vatandaşlara 2 yıl ödemesiz, 10 yıl faizsiz 15 bin Türk lirası kredi vereceğiz'' diye konuştu. Atalay, depremde sıva ve boya çatlağı gibi az hasarlı kategorisinde bulunan konutların sahiplerine ise bin 250 lira hibe vereceklerini kaydetti. Hükümet olarak depremde çok hasar gören köylerin yerine modern ve örnek köyler kurmak istediklerini dile getiren Atalay, fakat köylülerin çoğu arsalarında veya yıkılan evlerinin yerine yeni ev yapılmasını istediğini anlattı. Daha önce yaşanan depremlerde kurulan toplu köylerin yapıldığını ancak vatandaşların önemli kısmının yerleşmemesi sebebiyle boş kaldığını ifade eden Atalay, ''Geçmişteki tecrübeleri göz önünde bulunduracağız. 12 köyümüzün zemini ve sağlam olan başka bir yere taşınması gerekiyor. Şimdiye kadar sunduğumuz şartları Topaktaş, Özkaynak ve Dağgönü köyleri kabul etti. TOKİ ihale sürecini başlattı. Bu köyler kurulduğunda diğer köylülere de bunları göstererek ikna etmeye çalışacağız'' dedi.