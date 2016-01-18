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Van’da gözaltına alınan akademisyenler adli kontrol şartıyla serbest

"Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza atan akademisyenler gözaltına alınmıtşı

18 Ocak 2016 11:51

Barış için Akademisyenlerin ‘“Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisine imza attıkları için gözaltına alınan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi akademisyenlerinden Yrd. Doç. Dr. Sharo İbrahim Garip ve Sabahattin Şen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sendika'nın haberine göre,  Barış için Akademisyenler’in güneydoğudaki operasyonlara karşı “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildirisine imza attıkları için Van’da Cuma günü gözaltına alınan Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Sharo İbrahim Garip ile Sabahattin Şen, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa çıkarıldı. DİHA’nın haberine göre Garip ve Şen, savcılıkta alınan ifadelerinin ardından “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak” ve “Terör örgütü propagandası yapmak” iddialarıyla tutuklanma talebiyle Nöbetçi Mahkeme’ye sevk edildi.

Mahkemede ifadeleri alındıktan sonra Şen ve Garip, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl dışında olup haklarında arama kararı olan Doç.Dr. Eylem Kılıç ve Araştırma Görevlisi Turan Keskin’in ise gece saatlerinde ifade vermek için Van’a gelecekleri öğrenildi.

 

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