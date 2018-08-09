Van'da evlere yaklaşan ot yangını korkuttu

VAN,(DHA)-VAN\'ın Gürpınar ilçesinde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Gürpınar ilçesi Ongür Mahallesi\'nde bugün sabah saatlerinde vatandaşların kış için biçip muhafaza ettiği otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Alevlerin rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangın, bölgedeki ahırları ve evleri tehdit edince büyük panik yaşadı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, vatandaşların da yardımıyla alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Abdulilah Arvas, vatandaşların bu tür yangınlara karşı daha dikkatli ve duyarlı olmaları gerektiğini söyledi. Arvas, “Ot yığınlarının belli mesafeler bırakılmadan yan yana dizilmeleri, ev ve ahırların yanına, yada çatılarına bırakılması da adeta faciaya davetiye çıkarmaktadır. Bu konuda mahalle sakinlerimizin biraz daha duyarlı davranmalarını, mümkün mertebe ot yığınlarını yerleşim yerlerinden uzakta belli mesafelerle bırakmalarını tavsiye ediyoruz\" dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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