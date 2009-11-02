Van'da evler ve araziler su altında kaldı

Van'da akşam saatlerinde etkili yağış, su baskınına neden oldu.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle kent merkezindeki Akköprü Deresi taştı, dere yatağında bulunan Altıntepe Mahallesi'ndeki birçok ev ve arazi su altında kaldı.

Vatandaşlar ile itfaiye ve polis ekipleri, ev ve bahçelere dolan suları boşaltmaya çalıştı.

Vatandaşlar, mahallede 20 evin su altında kaldığını belirterek, Akköprü Deresi'nde biriken çöplerin temizlenmemesi nedeniyle su baskını olduğunu iddia etti.

Bu arada, aynı mahallede bulunan Milli Eğitim Vakfı İlköğretim Okulu'nun bodrum katındaki kalorifer kazanları su altında kaldı. Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ekipleri, tedbir amacıyla okulun elektriklerini kesti.