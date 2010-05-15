Van'da eve bombalı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

T24- Van'ın Çaldıran ilçesinde bir eve el bombası atılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kan davası nedeniyle gerçekleştirildiği iddia edilen saldıyla ilgili olarak 2 korucu gözaltına alındı.





Alınan bilgiye göre, Çaldıran ilçe merkezinde yaşayan Mümtaz Yıldırım'a ait eve, gece geç saatlerde el bombası atıldı.



Patlamanın etkisiyle ev sahibi Mümtaz Yıldırım (45) ile eşi Selime Yıldırım (40) ve torunları İmni Amin (3) yaralandı.



Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Selime Yıldırım ile torunu İmni Amin, buradaki ilk müdahalenin ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine sevk edilirken, Mümtaz Yıldırım, Çaldıran Devlet Hastanesi'ndeki tedavinin ardından taburcu edildi.



Van'a gönderilen yaralılardan Selime Yıldırım tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetti. 3 yaşındaki İmni Amin'in ise hastanedeki tedavisi sürüyor.



Yıldırım ailesi ile ilçede yaşayan başka bir aile arasında, 2 ay önce yaşanan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın ardından kan davası başladığını belirleyerek, olayla ilgili M.Ş.K. ve E.K'yı gözaltına aldı.



Gözaltına alınan iki kişinin korucu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.