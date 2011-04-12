-VAN'DA EL KAİDE OPERASYONU VAN (A.A) - 12.04.2011 - Van'da terör örgütü El Kaide'ye yönelik operasyonda, aralarında bölge sorumlusunun da olduğu 10 kişi gözaltına alındı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü El Kaide'nin yapılanmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak operasyon düzenledi. On ev ile iki iş yerine akşam saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, örgütün bölge sorumlusu olduğu belirtilen F.İ ile T.K, Y.K, A.İ.D, İ.E, İ.B, Y.K, K.A, Y.Y. ve M.A.T. gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü El Kaide'ye yönelik sabah saatlerinde düzenledikleri operasyonda ise 42 kişiyi gözaltına almıştı.