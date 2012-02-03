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Van'da depremlerde yaşamını yitirenlere hatmin duası VAN (A.A)

03 Şubat 2012 23:44

-Van'da depremlerde yaşamını yitirenlere hatmin duası  VAN (A.A) - 03.02.2012 - Van'da, depremlerde yaşamlarıni yitirenlen için 1001 hatmin duası yapıldı. Van ve Erciş'teki depremzedeler, Mevlit Kandili dolayısıyla camilere giderek, depremlerde yaşamını yitirenler yakınları için dua etti.  Van Diyanet Mensupları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından, depremlerde yaşamını yitiren 644 için Boyalar Camisi'nde düzenlenen kandil programında 1001 hatmin duası yapıldı.  Programa katılan vatandaşlara cami çıkışında kandil simidi ikram edildi.

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