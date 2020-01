Van'da Deprem Gerçeğine Karşı, Geç Olmadan Kentsel Dönüşüm Çalıştayı yapıldı

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde \'Deprem Gerçeğine Karşı, Geç Olmadan Kentsel Dönüşüm Çalıştayı\' yapıldı.

Kente 2011\'de meydana gelen ve 644 kişinin hayatını kaybettiği depremin yıl dönümünde yapılan çalıştaya, Van Vali Yardımcısı Sinan Aslan, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof.Dr. Peyami Battal, Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, Gevaş Kaymakamı İshak Çınar, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, kurum müdürleri ile üniversite öğretim üyeleri katıldı. 2 gün boyunca devam edecek çalıştay saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasından sonra 6 yıl önce yaşanan depremi anlatan sinevizyon gösterimi ile devam etti.

Van Vali Yardımcısı Sinan Aslan, depremlerde can ve mal kaybının önüne geçmek için depremden önce gerekli tedbirlerin alınması gerektiğine vurgu yaptı. Deprem sonrası yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Aslan, şunları söyledi:

\"İlimiz merkezinde 9, Erciş ilçemizde 4 çadır kent kuruldu. Afetzedelere toplam 70 bin çadır dağıtıldı. AFAD Başkanlığı\'nca ilimize 29 bin 846 adet konteyner gönderildi. Bu konteynerlerle ilimiz merkezinde 30, Erciş ilçemizde 5 konteyner kent kuruldu. Bu konteynerlerden 6 bini köylerdeki vatandaşlarımıza gönderildi. İl dışına çıkmak isteyen afetzedelere yol yardım ödeneği verilerek 35 bin 976 kişi ülke genelinde misafir edildi. Van merkez ve Erciş ilçemizde yapılan hasar tespit çalışmalarında 81 ilimizde 900 teknik personel ile birlikte 3 üniversite görev aldı. Konutları ağır hasar görev vatandaşlarımıza TOKİ tarafından Van ve Edremit\'te 12 bin 609, Erciş ilçemizde 4 bin 880 olmak üzere toplam 17 bin 489 konut yapılarak hak sahiplerine dağıtıldı. Bu alanlarda 17 cami, 30 okul yapılarak hizmete sunuldu. Van ve Erciş\'te 90 işyeri yapılarak hak sahiplerine teslim edildi. Kırsal mahallelerde 8 bin 550 adet köy konutu ve 2 bin 965 ahır yapılarak sahiplerine verildi. Kırsaldaki mahallelerde Toplu Afet Konutu inşa edilen 27 mahallede alt yapı, içme suyu, elektrik ve 17 mahallede de çevre düzenlemesi projeleri tamamlanarak hizmete sunuldu. Depremde hasar gören, orta hasarlı olarak tespit edilen 2 bin 346 yapının güçlendirilmesi tamamlandı. İlimiz merkez ve Erciş ilçesinde 31 bin 870 ağır hasarlı yapıdan 23 binin yıkım ve enkaz kaldırma işlemi tamamlandı. Geriye kalan yapılar için ise yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam etmektedir.\"

Aslan, \"Dikkat ederseniz biz burada 2011 yılında yaşadığımız vahim depremin kısa, özet bilgilerini verdik. Benim burada özellikle üzerinde durduğum ve vurgulamak istediğim konu depremlerde can ve mal kaybının en aza indirmenin yolu depremlerden önce alınması gereken tedbir ve önlemlerdir\" dedi.

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk de kentte 30-40 yıllık periyotlarda depremlerin meydana geldiğini belirterek, \"Van’da yaklaşık her 40 yılda bir deprem meydana gelmiş. 1904’te bir deprem olmuş, 1942’de bir deprem, 1976’da bir deprem olmuş ve son olarak 2011 yılında deprem yaşadık. Bunların her biri ciddi manada felaket ve gözyaşı getirmiş. Doğrusu bu deprem hem ilimizin hem de benim aile olarak yaşadığımız büyük travmalardır. 1976 Çaldıran depremi olarak bilinen depremde babamı, kardeşimi ve birçok akrabamı kaybettim. Çaldıran depremin sadece çocuk yaşta bir baba acısı yaşamadık, aynı zamanda cenazesine yaklaşık 4 ay sonra ulaşabildiğimiz 3 yaşındaki kardeşimizin acısını hiç unutamadık. Tek katlı taş bir evde bir çocuğun cenazesine yaklaşık 4 ayda ulaşılabildi\" diye konuştu.

Doğal afetlere karşı bir kriz yönetiminin kurulması gerektiğini belirten YYÜ Rektörü Prof.Dr. Peyami Battal ise kriz yönetiminin Van\'da uygulandığını söyledi. Rektör Battal, \"İnsan düzelirse bina düzelir. Bunlara dikkat ederek yaptığınız zaman yüksek binalar göründüğü kadar tehlikeli değildir. Yüksek bina öldürür diye bir şey yok. Yanlış bina öldürür. Bir katlı, iki katlı binalar da çok çöktü. Bu demek ki bizden kaynaklanıyor. Doğal afetler bir kriz yönetimi gerektiriyor. Kriz yönetimi Van\'da doğru yönetildi. Bizi destekleyen başta Cumhurbaşkanımız, hükümet üyeleri, bütün bürokratları ve 80 milyonun kalbiyle buraya akması ve burada olması nedeniyle ayağa kalktık\" dedi.

Çalıştay, Sakarya Üniversitesi Jeofizik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Levent Gülen\'in \'Türkiye\'nin Depremselliği ve Van Depremi\' konulu semineri ile devam etti.



FOTOĞRAFLI